委國總統遭美逮捕！馬杜洛兒發聲痛批「叛徒」 號召支持者上街

委內瑞拉政局發生史詩級劇變！美軍發動突襲行動，將長期被美方控訴涉嫌「毒品恐怖主義」的委國總統馬杜洛（Nicolas Maduro）與其夫人扣押，並迅速解送至美國紐約監獄。隨後，馬杜洛之子、國會議員蓋拉（Nicolas Maduro Guerra）於社群媒體發布緊急訊息，強烈譴責這場逮捕行動並暗示內部有人背叛，呼籲全國支持者走上街頭抗議，奪回尊嚴。

據外媒報導，美軍特種部隊於上週六（3日）黎明前在加拉加斯發動精準突擊，成功從藏匿地點帶走現年63歲的馬杜洛及其妻佛羅雷斯（Cilia Flores）。兩人被捕後數小時內便已被送抵紐約，預計將於當地時間週一（5日）中午在聯邦法院出庭，正式收受有關毒品恐怖主義等相關指控的通知。目前，委內瑞拉副總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）已被任命為代總統處理後續政務。

馬杜洛之子、綽號「王子」的國會議員蓋拉隨後在社群發布語音聲明，儘管他也身陷美方毒品走私指控，但並未在行動中被捕。他透過錄音激憤表示：「歷史會告訴我們誰才是叛徒！」蓋拉強硬宣告支持者不會表現出軟弱，並向全國支持者喊話，號召群眾走上街頭揮舞尊嚴之旗，宣示社會主義「查維斯主義（Chavismo）」運動不會就此消亡。

此次美軍能精準突襲馬杜洛的藏匿處，引發了外界對馬杜洛核心圈內部出現背叛者的強烈質疑。蓋拉在聲明中多次提到「歷史將揭露真相」，似乎證實了政權內部的裂痕。

相對於支持者的憤怒，流落世界各地的委內瑞拉僑民則陷入狂喜。由於馬杜洛執政期間面臨極端通膨與物價飆漲，自2014年以來，已有超過770萬人（約總人口兩成）被迫離鄉背井，形成近代最大規模的移民潮。得知馬杜洛被捕的消息後，從鄰國哥倫比亞、秘魯到歐美各大城市，隨處可見委國僑民揮舞國旗、上街慶祝這一歷史性的轉折點。





