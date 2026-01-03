委國總統馬杜洛夫妻 睡夢中被美軍三角洲部隊逮捕

美媒哥倫比亞廣播公司（ＣＢＳ）三日引述美國政府官員報導，委內瑞拉總統馬杜洛當天凌晨被美軍特種作戰部隊三角洲部隊逮獲。該部隊曾參與二○一九年追殺極端組織伊斯蘭國（ＩＳ）時任領袖巴格達迪的行動。

馬杜洛與妻子佛羅雷斯當時正在熟睡，突被美軍三角洲部隊從臥室裡拖出來當場逮捕。

美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）三日報導，諮詢機構「軍備研究服務」軍火與情報專家簡森瓊斯說，這次美國在委行動似乎以驚人速度展開，特種部隊很可能參與；從相關畫面可見的飛行器、已知特定美艦在周邊的部署，以及網路上流傳影像所顯示襲擊的性質和規模，都透露特種作戰部隊正進行突襲。

簡森瓊斯聲稱，除了至少十幾架直升機，這項行動還會得到強大空中支援，包括定翼機、旋翼機；首都卡拉卡斯擁有健全防空系統與在地軍事、準軍事和執法部隊，本應難以實現這次行動的速度和精確度，但實際上，委國貪腐、人員培訓不足、缺乏維護等因素大幅降低這種威脅。

在川普第一任，巴格達迪於二○一九年十月遭美軍追緝後引爆炸彈身亡；川普同月廿七日說，行動前巴格達迪已被監控數周，同月廿六日展開突襲行動，除了八架直升機，還出動許多船艦、飛機與陸軍三角洲部隊等精銳部隊。

川普當時說，他們須越過敵境進敘利亞西北部，飛行約一小時多，降落在目標所在時現場一片混亂，美人員遭遇猛烈砲火，但一人都未折損。

ＣＢＳ報導也提到，恰在卅六年前的一月三日，美軍逮捕另一位被起訴的拉美領袖，即已故巴拿馬前獨裁者諾瑞嘉。諾瑞嘉在一九八○年代大部分時間統治巴拿馬，但統治後期因販毒罪嫌失去華府信任。

一九八九年底，美國時任總統老布希下令美軍入侵巴拿馬，導致諾瑞嘉躲到梵蒂岡大使館，一九九○年一月三日才向美國投案。他因販毒罪行在美國被定罪，在美服刑廿年後被送往法國服刑，罪名是洗錢，後來又送回巴拿馬，因謀殺等罪名被關，並於二○一七年過世。

