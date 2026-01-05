委國總統馬杜洛與妻子已被押至紐約 準備受審

遭美國逮捕的委內瑞拉總統馬杜洛及其妻子，當地時間3日凌晨被美軍從官邸押走，晚間就被送抵紐約市，準備受審，預計5日首次出庭。美國媒體報導，馬杜洛早在2020年，就因毒品與持有武器等相關指控，在紐約被起訴，不過馬杜洛遲遲未到案，因此美國這次逮捕馬杜洛，才特別將他送到紐約受審。（葉柏毅報導）

據美國有線電視新聞網（CNN）3日下午報導，載有馬杜洛及其妻子的飛機，已經抵達位在紐約的「司徒華國民兵空軍基地」。路透社引述一名司法部官員的話報導，馬杜洛預計5日將在曼哈頓聯邦法院首次出庭。

美國司法部指出，馬杜洛面臨毒品、恐怖主義陰謀、非法持有槍枝等罪行指控，馬杜洛夫婦已經被紐約南區聯邦地區法院起訴。

CNN報導，馬杜洛及家人目前已經被送到紐約布魯克林拘留中心，最快可能在5日就會進行初步審訊，美國政府也為馬杜洛安排了律師。

紐約、華府與佛羅里達州的聯邦檢察官，在2021年川普第一任期時，起訴包括馬杜洛與委國現任、前任官員等14人，懸賞金額是1500萬美元。2025年川普再度上任之後，提高捉拿馬杜洛的懸賞金額，來到5000萬美元。