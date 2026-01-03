委國總統馬杜洛被美特種部隊抓獲 美國務卿盧比歐：將在美受審

即時中心／徐子為報導



根據外媒《路透社》、美國《CBS》等媒體報導，美國總統川普（Donald Trump）今（3）天宣稱已捕獲馬杜洛（Nicolás Maduro Moros）夫婦，並送離委瑞內拉。川普也在剛剛在自己創建的Truth Details上證實此行動是由美國三角洲部隊（Delta Force）抓獲。





共和黨籍猶他州參議員麥克李今稍早在社群平台X發文說，他已與國務卿盧比歐（Marco Rubio）通話，魯比歐對他透露，既然馬杜洛已被美方抓獲，預料不會對委國採取進一步行動，而馬杜洛將在美國境內，接受刑事指控審判。

委國副總統羅德里格斯向委國國營電視台表示，委國政府不知道馬杜洛和其夫人的下落。

美國總統川普稍早在社群發文，稱美國已成功對委國及馬杜洛發動大規模襲擊，馬杜洛及其夫人已被抓獲並從委國帶離，此次行動是與美國執法部門共同進行。川普也說，相關詳情稍後將公布，美東時間3日上午11時（台灣時間4日凌晨0時）將在佛州海湖莊園舉行記者會說明。

原文出處：快新聞／委國總統馬杜洛被美特種部隊抓獲 美國務卿盧比歐：將在美受審

