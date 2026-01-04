委國總統馬杜洛遭美"活捉" 巴士司機出身.成川普眼中釘

國際中心／綜合報導

委內瑞拉總統馬杜洛，今年63歲，最初是一位巴士司機，參加工會起家，從學生時期就熱衷政治，先後擔任外交部長與副總統，2013年起開始擔任總統，但因為毒品、石油以及操縱選舉等爭議，成為美國總統川普的眼中釘，傳奇的一生也成為各國焦點。

委內瑞拉總統馬杜洛（2025.12.12）：「lalalala，Don'tworrybehappy。」

去年12月，委內瑞拉總統馬杜洛，在集會上唱起美國歌手的熱門歌，向美國人喊話要和平，但不到一個月，就遭川普抓走。

委內瑞拉總統馬杜洛（2024.07.30）：「馬斯克來單挑嗎？，就來吧！，馬斯克我準備好了。」

因為不滿特斯拉執行長馬斯克，批評他是獨裁，馬杜洛在記者會上，氣噗噗公開宣戰。當時他正開心，宣布三度當選總統，卻引發舞弊質疑，甚至出現大規模抗議。

馬杜洛曾任國會議員、外交部長和副總統。（圖／民視新聞）

委內瑞拉總統馬杜洛（2017.07.31）：「我們有了制憲大會。」

嗆辣個性被稱為左翼強人，不過從政前其實是一名巴士司機。今年63歲的馬杜洛，學生時期對政治熱衷，沒完成高中學業，就去開巴士，還創立地鐵公司第一個工會，也因此踏入政壇，成為前總統查維茲最忠實的戰友，先後擔任外交部長與副總統，2013年成為代理總統，一路連任至今。

1月3日被美國特種部隊逮捕的馬杜洛在委內瑞拉掌權超過10年。（圖／民視新聞）委內瑞拉總統馬杜洛（2025.08.14）：「你好你好！謝謝謝謝。」

秀出習近平贈送的手機，時常炫耀與中國的好交情，但在馬杜洛治理下，委內瑞拉人民苦不堪言，面臨史上最嚴重的惡性通膨，加上毒品、石油、以及操縱選舉等爭議，成為川普的眼中釘。

美國司法部長邦迪（2025.08.08）：「他是全球最大的毒梟之一，威脅我們的國家安全。」

委內瑞拉總統馬杜洛（2024.07.30）：「懦夫別去欺負平民百姓，有本事就衝著我來，在這裡等你別拖拖拉拉，快來吧懦夫！。」

去年才高嗆川普來抓他，如今從巴士司機變成流亡元首，將面臨遣送美國受審的命運。

