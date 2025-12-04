委國總統馬杜洛：10天前與川普「友好」通話

委內瑞拉總統馬杜洛(Nicolas Maduro)3日證實，他10天前和美國總統川普(Donald Trump)進行了「友好」的通話。美國正在拉丁美洲加強軍事部署。

馬杜洛告訴國營電視台：「我和美國總統川普通了電話。我可以說，這次通話是尊重的，我甚至可以說是友好的。」

這位左派領導人補充說：「如果這通電話意味著各方正朝相互尊重的對話邁進，代表國家與國家之間的對話，那麼我們歡迎對話，歡迎外交，因為我們始終追求和平。」

自今年8月以來，美國以打擊毒品走私為由，已向加勒比海部署了一支由軍艦和全球最大航空母艦組成的艦隊，並對至少22艘船隻發動了致命空襲，造成至少83人喪命。

然而，馬杜洛表示，這些行動是推翻他的左派政府，最終奪取該國豐富石油礦藏的舉措。

川普11月30日證實了曾和馬杜洛通電話，但沒有說明任何細節。

當被要求進一步說明時，川普只表示：「我不會說通話進行得好或不好，就是一通電話。」此前有報導稱，通話內容包括討論可能的會面，或如果馬杜洛願意下台的特赦條件。

華盛頓指控馬杜洛領導所謂的太陽集團(Cartel of the Suns)，並於11月24日將其列為恐怖組織。華府還懸賞5,000萬美元尋求緝拿馬杜洛的線索。