委國臨時領袖釋和解訊息 邀請美國共同合作

委內瑞拉臨時領導人羅德里格斯(Delcy Rodriguez)在4日晚間發布的新和解訊息中，邀請美國總統川普(Donald Trump)「合作」，表示她尋求「互相尊重的關係」。

在週末期間發表對川普政府展現出強烈反抗意味的演說後，羅德里格斯在Instagram以英文發布的聲明，標誌著語氣上的戲劇性轉變。她表示，希望與美國建立「平衡且相互尊重」的關係。

聲明中說，委內瑞拉邀請美國政府合作，在國際法的架構下推動以共同發展為導向的合作議程，來強化社群的持續共存。

羅德里格斯發出這項新訊息，正值川普在不久前威脅，如果她不配合美方，會「付出巨大代價」。

美國國務卿盧比歐(Marco Rubio)4日表示，在委內瑞拉總統馬杜洛(Nicolas Maduro)被捕後，美國除了持續對委內瑞拉執行現有的「石油封鎖」外，並不會對委內瑞拉進行日常治理。(編輯：陳文蔚)