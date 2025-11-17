委國販毒集團 遭美列恐怖組織

記者潘紀加／綜合報導

美國國務卿盧比歐16日表示，擬將委內瑞拉販毒集團「太陽組織」列入恐怖組織名單，並宣稱委國總統馬杜洛可能牽涉其中。

美國務院新聞稿指出，24日起將販毒集團「太陽組織」列入恐怖組織名單，並表示該組織可能由馬杜洛領導，與委內瑞拉黑幫「阿拉瓜火車」、墨西哥毒梟「西納羅亞集團」等，同為西半球的「毒品恐怖分子」，因此將持續加強緝毒活動、打擊相關威脅，維護國家利益與人民安全。

美軍15日在東太平洋打擊1艘涉嫌運毒的船隻，造成3人死亡，此為美軍在加勒比海的反毒軍事行動「南方之矛」（Southern Spear）之一環。

不過，川普受訪時表示，可能與馬杜洛展開對話，外界認為這是區域緊張局勢有望出現轉機的跡象之一。

美航艦「福特號」16日抵達加勒比海，加入美軍在加勒比海的「南方之矛」反毒行動。（達志影像／美聯社資料照片）