委國資源的詛咒 美中俄博弈

美國與委內瑞拉的石油角力，近來被「緝毒／反毒」敘事再加溫升級，讓原本以制裁與市場准入為主的石油賽局，滑向更具軍事陰影的地緣對抗。要理解其力學，不只看油量，更要看規則、政權與「資源的詛咒」交纏出的多層次結構。

第一層是互賴斷裂後的石油資源洗牌。委國擁有全球最大已探明的儲量，但石油開採與升級仍深度依賴外資、稀釋劑與技術。2019年起美國全面油氣制裁切斷委國的金融、設備與市場通路，使國有化的委國石油公司產能崩落。制裁真正改寫的不是石油產量，而是誰能投資、誰能購買及誰能運輸的整條權力鏈。

第二層是美國的雙軌槓桿：能源現實＋安全化壓迫。今年美國在加勒比海擴大反毒軍事行動、提高對委國總統馬杜洛「涉毒」懸賞，並以國安名義強化海空監控；委國則反控美方藉緝毒製造干預的正當性。

與此同時，美國對能源制裁採「可談可撤」的選擇性豁免，一方面以受限授權雪佛龍，另方面又在政治交換條件下延長其作業權。這透露華府的三重目標：避免重油的增量完全流向他國；把制裁作為選舉與人權的談判閥；更重要的是，不讓中國與俄羅斯接手委國油權。而美國深化反毒的敘事則提供了比民主議題更容易動員的國內理由，使油權施壓多了一個更可升級的戰場。

第三層是委國的存亡邏輯。對馬杜洛政權，石油是外匯、財政、補貼與安全部門的燃料。美國的制裁逼迫其轉向折價外銷、以油抵債、非美元結算與轉運網路，政權財政與灰色經濟愈發共生；而這種共生又反過來成為美國「涉毒國家」指控的素材，形成惡性循環。

第四層是中俄的加槓桿效應。制裁空窗使俄羅斯以債務與合資續命，及以航運與金融協助繞道；中國則以貸款換油、提供設備與進行採購。委國出口高度向中國集中，短期收止血之效，長期卻把折價、債務與外交選擇空間一起交出去。

美委石油戰本質不只是爭奪石油的零和遊戲，而是規則的制定權：美國要以制裁與反毒安全化維持市場准入的裁量權；委國要用石油換取政權喘息與主權敘事；中俄則把委國油田當作反制美元秩序的支點。

近期反毒升級的危機，正因它把經濟槓桿推向硬實力邊緣，而「資源的詛咒」又讓委國難以跳出「油租生存—灰色化—再被安全化制裁」的螺旋。只要這三套目標與結構不改變，賽局就會在鬆綁與再制裁、談判與軍事現身、合法與灰色之間反覆擺盪，並持續重寫委國石油的歸屬。這些擺盪的博弈，將持續影響全球油價、美國對石油資源的控制與拉美地緣政治的板塊。（作者為台北農產運銷公司總經理）