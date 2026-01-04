委國軍方承認「她」接代理總統 川普稱若不配合將代價慘痛

馬杜洛副手羅德里格斯，獲得委內瑞拉最高法院和軍方確認為臨時總統。

委內瑞拉總統馬杜洛被捕，將在紐約市出庭。如今委內瑞拉軍方宣布，承認馬杜洛副手羅德里格斯為代理總統，美國總統川普則警告，如果羅德里格斯不配合美方，將付出慘痛代價。（戚海倫報導）

委內瑞拉左派總統馬杜洛遭到逮捕、並且被美軍押解到美國準備受審後，委內瑞拉軍方4日宣布，承認馬杜洛的副手羅德里格斯為代理總統。而美國總統川普曾經表態，羅德里格斯是華府可以合作的對象。

委內瑞拉國防部長羅培茲公開宣讀聲明，支持最高法院任命羅德里格斯、擔任為期90天代理總統的裁定。他譴責美方「卑劣地進行綁架」，還說馬杜洛的部分隨扈遭到「冷血」殺害，還有軍人和平民喪生。羅培茲呼籲委內瑞拉全國民眾恢復正常生活，表示國家必須遵循憲政程序運作。

川普則警告，如果委內瑞拉臨時領導人羅德里格斯不配合、不做正確的事，將會「付出慘痛代價」，川普威脅，「可能比馬杜洛還嚴重。」川普補充，對委內瑞拉來說，重建不是壞事。這個國家爛透了，徹底失敗，在各方面都是災難。」被問到美軍在委內瑞拉的行動，對格陵蘭發出什麼信號，川普說：「他們要自己去理解，但我們確實需要格陵蘭，絕對需要。我們為防衛而需要它。」