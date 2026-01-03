委國進緊急狀態！批美軍事侵略「違聯合國憲章」哥倫比亞.古巴同譴責

美國總統川普出手了！委內瑞拉首都跟三個州3號深夜接連傳出爆炸，許多軍事跟民用設施遭到美軍襲擊，還有多架直升機飛越首都上空。委國總統馬杜洛宣布全國進入緊急狀態，政府也譴責美方此舉是嚴重軍事侵略，公然違反聯合國憲章，不過川普隨後發文宣稱馬杜洛夫婦已經被抓且遣送出境。

委國暗夜遭空襲 爆炸火光點亮夜空...蕈狀雲衝天際

暗夜中火光沖天，接著傳出爆炸，影片拍攝者趕緊躲進屋內。委內瑞拉首都卡拉卡斯當地時間3號深夜傳出多起爆炸，直升機飛越城市上空，爆炸的火光點亮夜空，蕈狀雲點直竄天際，民眾嚇到不斷驚呼。

委內瑞拉夜晚遭美軍空襲。圖／CNN、美聯社 、路透社

不只首都，委國還有三個州的軍事跟民用設施都發生爆炸，美國聯邦航空總署也對民航機下達委內瑞拉禁航令。外界擔心美國可能出手了，因美國總統川普曾威脅要在這發動軍事行動。之後川普在自家社群媒體上證實，這是美軍對委內瑞拉的大規模打擊，還宣稱已經活捉委國總統馬杜洛夫婦，並且遣送出境。

馬杜洛遭閃電突襲 才接見中國特使...隔天就被活捉

在此之前，馬杜洛宣布全國進入緊急狀態，委國政府也發表聲明，譴責美方此舉是「極為嚴重軍事侵略」，說這公然違反聯合國憲章、破壞國際和平。哥倫比亞總統裴卓也譴責攻擊行為，並呼籲聯合國安理會立即召開會議，古巴總統也譴責美方的犯罪攻擊。

據了解馬杜洛2號才在總統官邸「觀花宮」接見中國特使，沒想到隔天就傳出被美方活捉，美軍的閃電行動，已在全球造成震撼。

馬杜洛2號才在總統官邸接見中國特使。圖／翻攝自Facebook@Nicolás Maduro

