委國遭遇 《時代》示警台灣 不能把命運押在「靠山」上

美國逮捕委內瑞拉總統馬杜洛後，台灣有人將其視為對北京的威懾。然而《時代》雜誌評論以上解讀「完全誤會重點」，台灣最該警惕的是過度倚賴美國的保護。馬杜洛的下場可見，大國的承諾隨時可能失效，台灣不能把命運押在「靠山」上，因為一旦靠山的利益轉向，隨時可能被拋棄。

評論指出，首先，北京從不是因為國際法而克制，而是基於現實：軍事、經濟風險，以及美國介入的不確定性。此外，北京一向將台灣視為內政而非鄰國，因此華府在委內瑞拉的行動並不構成先例。重點在於，委國揭露了大國庇護的脆弱性。

廣告 廣告

馬杜洛長期與陸俄維持密切關係。大陸不僅購買委內瑞拉8成出口石油，也投資基礎建設。馬杜洛被捕數小時前仍公開稱讚「中委牢固的兄弟情」。然而，這些支持在美國面前毫無作用。新加坡國立大學教授莊嘉穎分析，馬杜洛倚賴陸俄，與台灣依賴非正式的台美關係相似，都是希望藉由大國支持獲得安全緩衝。

內文進一步質疑，如果北京無法保住馬杜洛，台北又從何深信華府？川普多次表明，美國的承諾是基於交易而非原則，甚至暗示台灣不付費就可能失去美國支持。委國的遭遇證明，當川普認定「美國後院」利益遭威脅時會動武，但台灣並非美國後院，而是在大陸後院。另外，川普是否也將台灣認定為核心利益，不得而知。

文中也批評部分台灣官員將馬杜洛被捕視為對北京的威懾。這種解讀忽略現實動機：川普的目標是掌控石油，並鞏固美國的西半球霸權，而非向盟友展示安全承諾。文章同時強調，大陸對台行動不需要任何先例，只需要機會，當美國因其他衝突而分心，台海風險就會上升。

《時代》建議，台灣不應放棄台美關係，但必須做最壞準備：美國可能來得很晚、規模有限，甚至根本不會到來。台北應強化與日本及歐洲的連結，讓安全深入更多國家的利益；同時強調在半導體供應的核心地位，讓世界理解，台灣安全不只是道義問題，更攸關現實利益。