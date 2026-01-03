委國防長鐵腕宣誓：不談判不投降！副總統緊急接掌指揮權

國際中心／程正邦報導

隨著美軍在卡拉卡斯時間凌晨 1 點 50 分發動毀滅性空襲，委內瑞拉局勢正進入自查維茲時代以來最危險的時刻。在美國總統川普宣布美軍生擒委國總統馬杜洛（Nicolás Maduro）後，委國內政與軍方首長相繼現身。國防部長帕德里諾（Vladimir Padrino）於清晨發表慷慨激昂的影片談話，強調委國軍方「絕不接受脅迫、絕不投降」，並證實國家目前由副總統羅德里格斯（Delcy Rodríguez）暫時領導。

卡拉卡斯遭空襲！委內瑞拉進入緊急狀態，馬杜羅怒斥：美圖謀石油資源。（圖／翻攝自X平台 @BaateinStockKi）

帕德里諾的抗戰宣言：這是對主權的最大侮辱

國防部長帕德里諾在空襲後首度公開露面，其談話不僅是為了穩定軍心，更是對美國總統川普的直接挑釁。帕德里諾直言：「我們不會進行任何談判，更不會向侵略者投降。委內瑞拉終將贏得最後勝利！」他將美軍的行動定性為「懦弱的侵略」，並指控空襲已造成平民傷亡。

帕德里諾宣布軍方正按照「既定命令」在全國各州部署「綜合防禦指揮部」，並呼籲國民保持冷靜，不要落入美方製造恐慌的圈套。

委內瑞拉的中國製JY-27A反隱形雷達系統在這次美軍空襲中完全沒反應。( 圖／翻攝自浮沉歐羅巴）

羅德里格斯接掌權力：尋找失蹤元首的下落

根據委內瑞拉憲法規定，在總統無法履行職務時，權力將移交至副總統手中。官方證實副總統羅德里格斯目前安全無虞，並已全面接管行政與情報指揮鏈。儘管她已代行職權，但她在談話中仍流露出對馬杜羅安危的極度憂慮，並強硬要求川普政府必須交出總統與第一夫人「依然活著」的證據。這顯示委國政府高層內部對於馬杜羅是否已被帶離境內，仍處於資訊不對稱的焦慮中。

委內瑞拉總統馬杜洛被美軍逮捕前夕，還在總統府會見中國特使邱小琪率領的代表團。（圖取自facebook.com/NicolasMaduro）

CNN 現場觀察：爆炸聲震碎首都寧靜

CNN 駐地記者與目擊者描述了凌晨時分的恐怖慘狀：凌晨 1:50 連續多聲足以震動房屋地基的巨響在卡拉卡斯山谷迴盪。在馬杜羅最後一次簽署的法令中，已正式宣布全國進入緊急狀態，並呼籲全國轉入「武裝鬥爭」。

委國外長希爾（Yvan Gil）已正式向聯合國安理會請求召開緊急會議。若馬杜羅被帶往美國受審，委方將以「武裝綁架」與「侵犯主權」進行反擊。

委內瑞拉國防部長帕德里諾德宅邸也遭美軍轟炸，幸運逃過一死。（圖／翻攝自X@mindsethubpr）

