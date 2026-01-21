委國首獲95億原油銷售費 同時間美再扣押第7艘油輪

委內瑞拉 / 綜合報導

美國代理委內瑞拉銷售5000萬桶原油，首筆3億美元、相當於台幣95億元的收入已經進入委國國庫，委國臨時總統「羅德里格斯」表示，這95億元將協助穩定貨幣玻利瓦的匯價。與此同時，美國南方司令部20日再度攔截一艘載有委國原油的油輪，確保委國的石油貿易由美國控制。

美國南方司令部聯手國土安全部，在加勒比海上，再度攔截一艘，載有委內瑞拉原油的油輪，這已經是美國近期，為控制委內瑞拉石油，強扣的第七艘運油船隻，目的就是要讓委國的石油貿易，全權由美國掌控。

委內瑞拉臨時總統羅德里格斯說：「今天我們必須報告，石油銷售的資金已經收到，在首波5億美元款項中，我們已實收3億美元。」委內瑞拉臨時總統羅德里格斯，在官媒上證實，已經收到美國代理委國，銷售5千萬桶石油的，首筆價值台幣95億元的收入，她表示這筆錢，將用來補貼民眾所得加強消費者購買力，並同時交付外匯市場與央行操作，抵抗通膨和匯率波動的衝擊，委內瑞拉議會也計畫修法，削弱國營石油公司對新投資案的股權控制，期盼藉此吸引外資回流。

委內瑞拉國會議長荷黑．羅德里格斯說：「這項法律，涵蓋了所有與石油開採相關的要素，適用於委內瑞拉，擁有或曾擁有足夠可開採油井的情況。」曾經將委內瑞拉，視為是危害美國國家安全的毒窟，在抓捕馬杜洛以及控制原油後，美國總統川普態度180度大轉變，也暗示有意協助諾貝爾和平獎得主，同時也是委國的反對派領袖馬查多，參與未來委內瑞拉的治理。

美國總統川普說：「現在，我超愛委內瑞拉，他們與我們合作十分良好，一切都很順利。」委內瑞拉進帳95億元石油收入，短期內為國家經濟注入強心針，但投資環境是否能有所改善，支撐委內瑞拉長期經濟運作，值得外界持續關注。

