委國首證實：美突擊造成1百人喪命 馬杜洛隨扈被「近距離射殺」

美國日前逮捕委內瑞拉總統馬杜洛，震驚全球，該國內政部長7日證實，美國這場軍事行動造成該國約100人死亡，是委內瑞拉首度對外公布具體死傷數字。

委內瑞拉7日為陣亡士兵舉行葬禮。 （圖／路透社）

《路透社》報導，委內瑞拉內政部長卡貝友（Diosdado Cabello）指出，死亡人數包括馬杜洛（Nicolás Maduro）的安全部隊成員，但未進一步說明是否包含平民，他表示，「這場攻擊造成大約100人死亡，其中許多是忠於國家的安全人員，被冷血殺害。」

在此之前，委國軍方僅公布一份名單，列出23名陣亡軍人姓名，委國官員指控，美軍行動大部分馬杜洛的隨扈與警衛部隊，遭到近距離射殺，古巴方面也證實，其駐委內瑞拉的部分軍事與情報人員，在行動中喪生。

廣告 廣告

卡貝友同時透露，馬杜洛與其妻子弗洛雷斯（Cilia Flores）在突襲行動中均受傷，「弗洛雷斯頭部受傷，而馬杜洛的腿部也受到傷害。」兩人隨後一同遭到美國逮捕拘留。

委內瑞拉臨時政府6日宣布，將為在行動中死亡的軍方人員，舉行為期一週的全國哀悼，卡貝友形容這些殉職官兵「勇敢無畏」，並稱他們「為保衛國家付出了生命代價」。

延伸閱讀

MLB/女兒一句「很可愛」！岡本和真選擇藍鳥原因曝

MLB/岡本和真披上7號！藍鳥曬砲轟朗希影片 劍指道奇

WBC/今井達也約定太空人 宣布缺席3月經典賽