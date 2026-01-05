委國高官稱馬杜洛係遭綁架 臨時政府對外展現團結

（中央社卡拉卡斯4日綜合外電報導）委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）昨天遭美國強行帶走，外界對此一油產豐富的南美國家深感憂心。委國一名高級官員今天說，委內瑞拉將持續團結在總統馬杜洛之下。

路透社報導，馬杜洛目前被關押在紐約拘留中心，明天將就毒品指控出庭受審。美國總統川普昨天下令逮捕馬杜洛，同時表示美國將接管委內瑞拉。

不過在委內瑞拉首都卡拉卡斯（Caracas），馬杜洛政府的高級官員依然掌權，他們稱馬杜洛及其妻子佛羅雷斯（Cilia Flores）係遭綁架。

內政部長卡貝友（Diosdado Cabello）在執政黨委內瑞拉聯合社會黨（PSUV）發布的一段錄音中說，「革命力量的團結在此獲得充分保障，這裡只有一位總統，他的名字叫馬杜洛。大家不要因敵人挑釁而上當。」

馬杜洛昨天遭蒙住雙眼、戴上手銬強行帶走，此一畫面震驚委國民眾。這是美國自37年前入侵巴拿馬以來，在拉丁美洲最具爭議的干預行動。

國防部長羅培茲（Vladimir Padrino Lopez）在國家電視台表示，美國發動「冷血」襲擊，殺害士兵、平民以及馬杜洛「大部分」維安團隊成員，但他並未提供具體細節。羅培茲表示，委國部隊已為維護國家主權啟動。

副總統兼石油部長羅德里格斯（Delcy Rodriguez）在委內瑞拉最高法院批准下接任臨時領導人，但她表示馬杜洛仍是委內瑞拉總統。

羅德里格斯與私營企業關係密切，深諳委內瑞拉最大收入來源的石油產業，長期以來被認為是馬杜洛核心中最務實的成員，但羅德里格斯公開駁斥川普關於她願與美國合作的說法。（編譯：屈享平）1150105