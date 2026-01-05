委國「中製雷達」全面癱瘓！國防部：美裝備和中俄武器水準展現無疑
〔記者陳鈺馥／台北報導〕美國總統川普3日下令突襲委內瑞拉，成功逮捕總統馬杜羅夫婦。委內瑞拉軍方斥資鉅額打造的「南美最強」中國製防禦體系，在美軍電子戰與精準打擊下全面癱瘓。國防部副部長徐斯儉今日在立法院備詢時表示，相信美方裝備的精良程度，與委內瑞拉從中國和俄羅斯獲得的武器水準，在這次行動中展現無疑。
立法院財政委員會今日邀行政院主計總處、國防部等機關，就「115年度中央政府總預算案至今尚未審查，對國家安全及地方建設的影響」進行報告。
民進黨立委吳秉叡質詢問及，世界上極權國家已經倒台好幾個，伊朗在全面動亂，後續應該也會倒台，詢問徐對委內瑞拉總統一個小時就被捕有何想法？中國不是一直宣傳他們的武器多精良，怎麼完全都沒有發現？
徐斯儉回應，相信美方裝備的精良程度，與委內瑞拉從中國和俄羅斯獲得的武器水準，在這次行動中展現無疑。要特別說的是，委內瑞拉的問題不是哪一國武器，而是它的維修保障問題很大，平常維修是不夠的，這點很重要，裝備要不斷維修更新。
吳秉叡指出，他山之石、可以攻錯，台灣當然要一直精進，可是總預算沒審，採購武器的計畫都延宕，外媒就質疑台灣是否能夠堅決表達防衛的決心，這部分國防部有必要好好說明，不是台灣人不願意建軍備戰，不然國際會以為台灣是故意延宕。
徐斯儉說，今天在立法院詢答的內容會適時對外公布，這次中共軍演當中，都有及時對外說明國軍的應對措施，預算的部分，也會適時向外界說明，國防部是負責任提出國防預算要增加戰力。
吳秉叡痛批，藍白立委阻擋國防預算外，還企圖把責任推到別人身上。在野黨的立委修法，規定每一個志願役軍人薪水增加3萬元，這個已經違憲，政府不加就故意不審預算，國防部作何感想？如果這樣可以，那是不是可以修法，要求台積電每一個員工薪水增加100萬！
徐斯儉回應，希望立法院能夠盡速排入審查，他們願意在委員會內跟委員詳細討論，希望國家預算能夠趕快通過。
