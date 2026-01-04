委國「人權鬥士」馬查多可望上位？CNN：川普沒興趣與她合作

美軍閃電逮捕委內瑞拉總統馬杜洛夫婦，引發權力真空，而該國反對派領袖、2025年諾貝爾和平獎得主馬查多是否可能「上位」，美媒引述川普稱，馬查多「在國內既缺乏支持，也未獲尊重」，暗示不願與她合作。

馬查多獲得2025年諾貝爾和平獎。（圖／美聯社）

《路透社》報導，對於馬查多（Maria Corina Machado）是否可能作為委內瑞拉臨時領導人，川普（Donald Trump）表示，馬查多是一位「非常好的女性」，但川普認為她「在國內既缺乏支持，也未獲尊重」，難以領導委內瑞拉。美國《有線電視新聞網》（CNN）分析指，川普似乎「沒興趣與她合作」。

至於已宣誓就任代理總統的委內瑞拉副總統羅德里奎茲（Delcy Rodríguez），川普一度表示她將與美國配合，但此說法遭羅德里奎茲否認，她怒轟美國「盡快釋放馬杜洛（Nicolás Maduro）」，重申「馬杜洛仍是委內瑞拉唯一的總統」。

報導引述分析指，委內瑞拉過去十多年權力掌握在少數高層官員手中，核心圈維持文官與軍方的權力平衡，包括羅德里奎茲及其兄長、國民議會議長豪爾赫・羅德里奎茲（Jorge Rodríguez）代表文官派系，國防部長洛佩斯（Vladimir Padrino López）與內政部長卡貝略（Diosdado Cabello）則掌控軍方。

報導指出，其中卡貝略控制委國軍方與民間反情報機構，是焦點人物，委內瑞拉軍事策略專家加西亞（Jose Garcia）說，「他是委國政權中最具意識形態、最暴力、最難預測的元素。」

