委國「總統安全屋遭1比1複製」 鍾沛君示警台灣未來風險

美軍針對委國總統馬杜洛的斬首攻堅行動引發國際熱議。圖為美國陸軍三角洲部隊示意圖。（Shutterstock／達志）

美國總統川普逮捕委內瑞拉總統馬杜洛夫婦引發熱議，國民黨台北市議員鍾沛君指出，透過CIA情報掌握，美軍三角洲部隊能在1比1複製的總統安全屋反覆演練攻堅，令人震驚，我們中華民國該思考的是，如果有一天我們不再是美國的朋友，台灣的下場會是如何？

鍾沛君5日在《大新聞大爆卦》節目表示，相信很多人都很驚訝，原來這不是電影、電影演的都是真的？原來他們可以這樣做！甚至後來有更多行動細節釋出，美國CIA（中央情報局）早就已經打造了一間「1比1安全屋」，所以要怎麼攻進去，他們事前已演練過無數次。

廣告 廣告

鍾沛君強調，可是想想看，一個總統的安全屋，裡面有多少細節，竟然可以被他國1比1完美複製，然後去做有效的演練，最後攻堅成功，代表針對這座安全屋的模擬跟演練，都是非常正確有效的！總統安全屋居然可以在異地被1比1重建、複製，裡面所有的細節都被掌握，這是一件很令人震驚的事。

鍾沛君直言，第二是作為一個民主法治的國家，美國居然會撇開國際跟國內的法治程序，直接跑到他國把人家的元首抓走。過去美國被視為國際政治強國，或多或少會用比較硬或比較軟的手段，去干涉他國的政治運作，可以說是一種常態。但過去的干涉模式，可以說比較「文明」？或說比較「可理解」的角度，鼓動、或協助當地的「代理人」去執行，或用聯合國、北約的決議，在檯面上間接影響改變。

鍾沛君質疑，但這次美國是直接派軍隊去別的國家「執法」，執的也不是國際法，而是執美國的國內法。那中華民國作為美國的「友邦」，這時該去思考，如果有一天我們不再是美國的朋友，那我們的下場會是如何？

【看原文連結】