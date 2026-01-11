委士兵被美軍音爆到吐血？白宮發言人也轉發
[NOWnews今日新聞] 美軍上週突襲逮捕委內瑞拉馬杜羅（Nicolas Maduro），委內瑞拉內政部宣稱約100人身亡，多半是總統維安部隊成員，美軍究竟如何採取瞬間殲滅的方式逮人掀起議論。在社群平台「X」一則貼文近日出現爆炸式熱議，一段自稱是委內瑞拉總統馬杜洛的維安人員的證詞，描述美軍逮捕馬杜洛時發射某種不明武器，瞬間「腦袋像快爆炸」，所有人開始流鼻血，甚至吐血倒地，白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）也轉發了這則貼文，掀起極大關注。
根據紐約郵報報導，週六在X上，曾發起罷免加州州長紐森的保守派人士奈特(Mike Netter)轉發一份目擊者陳述，美國在逮捕獨裁者馬杜洛的大膽突襲行動中，使用了一種強大的「神祕武器」，導致委內瑞拉士兵雙膝跪地、「鼻孔流血」並嘔吐鮮血。
貼文中，一名自稱是守衛者描述了美軍如何在未損一兵一卒的情況下殲滅數百名戰士。他表示，美軍使用了他前所未見、甚至前所未聞的技術。「我們當時在站崗，但突然間所有的雷達系統都在沒有任何解釋的情況下關閉了」，該守衛稱，「接著我們看到的是無人機，大量的無人機在我們陣地上空飛行，我們根本不知道該如何反應。」
他敘述，之後幾架直升機出現，他算了一下大約只有八架，並在該區域部署了約 20 名的美軍部隊。但他說，這幾個人攜帶的武器比槍支強大得多。技術非常先進，是他們從前未曾對抗過的類型，與其說是戰鬥不如說是屠殺，並形容對方射擊精準度與速度極高，感覺每個士兵每分鐘能發射 300 發子彈。
他提到，美軍發射了某種東西，不知道該如何描述，但那就像是一種非常強烈的聲波。突然間，讓他覺得自己的腦袋好像要從內部爆炸了，所有人的鼻子都開始流血，有些人甚至開始吐血、倒在地上無法動彈。在這波像是音波武器的攻擊後，他們連站都站不起來。
這段發言並未被美國國防部等單位證實，然而，白宮發言人李威特卻轉發了這則貼文，甚至呼籲大家「放下你手上的事，來看看這個……」；針對此舉是否代表政府正在核實該目擊者陳述的真實性，白宮並未立即回應。
紐約郵報引述一名美國情報界人士說法指出，美國軍方擁有「定向能量武器」（Directed Energy Weapons）已有多年，利用微波或雷射光束等集中能量使目標癱瘓，但這可能是美國首次將其用於實戰。報導稱，中國曾在 2020 年與印度在拉達克的邊境衝突中使用過這類型的武器。
