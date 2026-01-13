委外公司欠租 林鐵及文資處收回檜意森活村經營權

（中央社記者蔡智明嘉義市13日電）坐擁近30座日治時期建築的嘉義市景點檜意森活村，林鐵及文資處委由檜村公司營運，但檜村公司積欠114年度租金，雙方1月15日終止促參契約，林鐵及文資處將收回經營權自行管理。

林業及自然保育署阿里山林業鐵路及文化資產管理處今天發布新聞稿表示，檜意森活村於民國102年依據促參法採OT方式委託檜村公司（檜意森活村股份有限公司）營運，因營運績效符合契約優先定約規定，林鐵及文資處於113年3月1日與檜村公司續約5年，預計於118年2月28日屆期。

但因檜村公司負責人其他事業經營困難，造成財務問題，林鐵及文資處多次函限檜村公司改善，並限於1月15日前繳清積欠之租金、權利金及逾期罰金等，逾期將依規終止契約。

林鐵及文資處副處長周恆凱說，檜村公司負責人昨天主動協議，由林鐵及文資處於1月15日終止契約，自1月16日起收回經營權自行管理。

周恆凱說，收回檜意森活村經營權後，將留用檜村公司部分現場管理人員，並自今天起派員逐一與既有店家說明討論換約繼續營業事宜，維持園區正常營運，園區服務不中斷。

至於檜村公司所積欠費用，林鐵及文資處仍將依法追償，並要求負責人儘速解決與檜意森活村內店家債務問題；周恆凱說，檜村公司欠繳114年度應繳納租金、權利金及逾期罰金等計新台幣893萬5925元。

周恆凱表示，檜意森活村已重新公開標租，期能引入新業者接手營運，持續促進嘉義地區觀光發展。檜意森活村近8年來每年都吸引百萬以上的觀光客，去年更達263萬人次參訪。（編輯：黃世雅）1150113