委外流標無奈轉型宿舍 劉櫂豪談台東公教會館：不妨部分開放社宅

台東縣公教會館原打算招標做旅宿之用，沒想到4度流標，縣府無奈改規劃為全棟公務宿舍。（圖／報系資料照）

前立委劉櫂豪今（3）日表示，近期台東縣政府打算把台東公教會館轉型成公務人員宿舍，不妨把其中一半轉型為只租不賣的青年社會住宅，希望能嘉惠更多民眾。

台東公教會館是台東市南京路市中心的一幢7層樓建築，館內的1樓設置服務台、商務中心及餐廳，2至7樓為客房，小計88間客房，這裡影視衛浴設備等都很齊全，也鄰近台東不少觀光景點，自2024年縣政府就打算委外經營，然而因為國內旅遊持續衰退，4次招標都乏人問津，台東縣長饒慶鈴近日宣布，這裡會轉型為公務員宿舍，希望活化住房空間。

台東前立委劉櫂豪（圖）認為公教會館可以部分撥用為青年社宅。（圖／報系資料照）

主責的台東縣政府民政處長林宏義說得坦白，直指公教會館已經很老舊了，如果要運營必須花一筆錢整修，加上目前國旅衰退，可理解業者沒興趣。

在台東擔任民代多年的劉櫂豪則有不同看法，他認為既然公教會館整理一下就可提供70戶新穎房間，何不挪出一定比例轉型為只租不賣的青年社會住宅，讓更多青年朋友輕鬆有房住？

台東縣政府官員坦言公教會館確實誘因不夠，因而流標多次，未能順利作為國旅之用。（圖／報系資料照）

劉櫂豪直言，住宅政策是這幾年來大家非常關心的社會議題，台東的民生焦點往往被鎂光燈鏡頭所遺漏，但其實仍有不少日常青年住宅需求，希望把最精華地段的公教會館善加規劃，轉型成為兼具公務宿舍及社會住宅的聚落，這將會是重大政策的宣示，屆時不只起了示範作用，更代表台東是一個願意提供宜居住宅的城市，把優秀青年引進來。

