在高雄市議員初選進入最後關鍵時刻，前高雄市代理市長、現任圓山飯店董事長葉菊蘭罕見站到第一線，語氣沉重卻堅定，公開為薛兆基闢謠並發聲。她直言，民主政治不該建立在流言與抹黑之上，選民更有權利知道完整真相，此時此刻，社會應該回到良知與事實本身，還薛兆基一個公道。









委屈留給自己 責任留給城市 葉菊蘭：該還薛兆基公道

委屈留給自己 責任留給城市 葉菊蘭：該還薛兆基公道。（圖／薛兆基）





葉菊蘭回顧，2005年秋天她臨危受命接下高雄市代理市長重任時，高雄市政正值高度敏感且動盪的階段，任何一項決定都攸關城市的穩定與信任。當時，薛兆基早已投入左營、楠梓市議員選舉七個多月，基層經營與選戰節奏都已展開，卻在行政院長謝長廷強力推薦下，被認定為最適合、也最能承擔重任的市長辦公室主任人選。



她強調，這個決定對薛兆基而言，並非榮耀，而是一個極其艱難的抉擇。當年他已投入左營、楠梓市議員選舉七個多月，卻在情勢最關鍵的時刻，被迫放下已經走到一半的選戰。那段時間，他沒有對外說明，也沒有為自己辯解，只是默默把所有安排收起來，把該說的話吞回去，把選擇留下來自己承擔。面對突如其來的轉折，他選擇沉默，選擇不讓任何情緒干擾市政推進，只為讓城市少一分不安、多一分穩定。

進入市府團隊後，薛兆基立刻投入最吃重、最不討好的核心工作，協助穩定市政運作、整合跨局處協調，成為多方信賴、責任集中的關鍵角色。葉菊蘭指出，他從未把這段經歷當成政治資本，更沒有對外訴苦，而是選擇把角色做好，把事情完成。





委屈留給自己 責任留給城市 葉菊蘭：該還薛兆基公道

薛兆基宣告回歸專業、超越藍綠政治新路線。（圖／民視新聞）





捷運試營運正是最具代表性的例證。當年捷運仍備受質疑，社會人心未定，薛兆基全力投入試乘計畫，從R3到R8站，動員龐大行政能量，讓五十多萬市民親身體驗安全、舒適的捷運服務，成功安定民心，為高雄重大公共建設跨出關鍵一步。這些成果背後，是高度專業與責任感的付出，而非任何個人光環。





然而，近來卻出現刻意扭曲的說法，指稱薛兆基當年擔任辦公室主任，是因能力不足而「逃避選舉」，甚至被抹黑為貪圖權位。對此，葉菊蘭嚴正駁斥，直言這是對事實的顛倒，也是對一位選擇犧牲自我、成全大局者的極大不公。若非當年他選擇隱忍退讓、走進體制承擔風險，高雄市政能否在關鍵時刻穩定推進，恐怕仍是未知數。





葉菊蘭最後語帶情感地表示，2006年她將高雄市政正式交棒給陳菊市長，當年市府團隊中多數人選擇順勢而上、留在體制內繼續仕途，唯獨薛兆基，在完成階段性任務後選擇急流勇退。他沒有邀功，也沒有開口要求任何位置，只是安靜地把責任交回制度，把自己退回人群之中。這一轉身，轉眼就是二十年的歲月。這二十年來，他沒有為自己辯白，也沒有替過往討回什麼，只是默默生活、默默關心這座城市，彷彿那段承擔本就不需要被記得。





葉菊蘭說，政治最難的，從來不是站在鎂光燈前，而是在沒有人看見的地方，依然選擇對得起良心。薛兆基把委屈留給自己，把責任留給城市，這樣的選擇，不該被遺忘，更不該被抹黑。在初選最後關頭，她呼籲選民靜下心來，看清事實、記住時間留下的痕跡，還薛兆基一個公道，不只是為了一個人，而是為了讓高雄知道，有些承擔，很安靜，卻很重。









