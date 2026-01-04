委政權變天！ 「原油分配」新戰局 中國恐是最大苦主

美國總統川普沒有回應跟中國的政治關係。（圖／美聯社）





美國拘捕委內瑞拉總統馬杜洛和他的夫人，兩人隨後被押送往美國接受審判。川普也宣布，對委內瑞拉實施「石油禁運」與海域封鎖，並將派石油公司進駐委內瑞拉。委內瑞拉是全球第五大石油出口國，中國更是它最大債權國與石油買家，而在封鎖令生效後，委國主要港口運作全面停擺，載滿原油的貨輪被迫滯留海上，委國石油出口形同歸零，中國正面臨石油供應短缺的風險，恐怕是最大苦主。

美國總統川普沒有回應跟中國的政治關係，但未來石油都可以買，他為了黑金鐵腕出擊，因為委內瑞拉的石油儲量，可不只帳面上，佔有全球17％的3000億桶石油，地底下更驚人，為了黑金鐵腕出擊，因為委內瑞拉的石油儲量，可不只帳面上，佔有全球17％的3000億桶石油，地底下更驚人。

廣告 廣告

能源專家莫納爾迪：「美國地質調查局估計，委內瑞拉的奧里諾科石油帶，擁有超過1兆桶的，石油地質儲量。」

川普鐵了心，在委內瑞拉對美國石油公司大開綠燈。美國總統川普：「我們將讓美國非常大型，也是全球規模，最大的石油公司進駐，投入數十億美元。」

美國能源業者雪佛龍，前景看好，它可是目前是唯一，仍在委內瑞拉油田營運的美國大型石油公司。美國Bloomberg新聞報導：「雪佛龍目前生產，委內瑞拉約25％的石油，是該國及其石油產業中，最大的投資者。」

埃克森美孚與康菲石油則是在前總統查維茲，下令油田國有化後，陸續退出委內瑞拉，現在也蓄勢待發，川普還祭出全面禁運制裁，委內瑞拉油港陷入癱瘓，最苦的就是背後最大金主中國。中國CCTV新聞報導：「美方行徑明顯違反國際法，停止顛覆委內瑞拉政權。」

中方受到的驚嚇可不小。委內瑞拉總統馬杜洛vs.中方特使邱小琪：「很高興見到你，你讓我想到很多美好回憶，新年快樂。」

馬杜洛被捕前，才與中國拉美事務特使團隊會面，3號凌晨美軍就發動突襲，中方代表團就在首都目睹夜襲。中國微博評論：「這是美國對華，後院戰爭的第一槍。」

中國先前向委內瑞拉提供約600億美元貸款，主要以石油償還，但川普可不傻，一箭雙鵰，再斷中國拉美油脈，中國債權恐怕要石沉大海，未來恐怕也只能從俄羅斯進口更貴的油。

更多東森新聞報導

才勸各國「學馬杜洛用華為手機防竊聽保國安」 他馬上就遭美軍活逮！台名嘴昔神論再被挖

快訊／馬斯克出手了！ 星鏈將向委內瑞拉提供免費寬頻服務

WBC／委內瑞拉參戰經典賽有變數？總教練發聲了

