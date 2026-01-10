委新政府拒認600億美元「惡債」! 中擬打國際官司 反遭「國債回旋鏢」重擊
[Newtalk新聞] 隨著委內瑞拉政權更迭，中國多年來在南美的鉅額投資恐化為烏有。委國新政府近日明確表示，前總統馬杜洛（Nicolás Maduro）時期與中國簽署的約 600 億美元貸款為「惡債」，拒絕履行還款義務。對此，中國雖強硬主張主權合同不應受政權更迭影響，但隨即引發國際社會對中共過去「選擇性毀約」的質疑。
根據 X 帳號「草祭」指出，委內瑞拉新政府的表態對中國而言是沉重一擊。長期以來，中國透過「石油換貸款」模式支援馬杜洛政權，換取廉價石油。然而，新政府認為這類在馬杜洛執政期間簽署的經濟協議缺乏透明度且損害國家利益，拒絕承擔這筆高達 600 億美元的債務。
儘管中國外交部強硬聲稱，其在委國的巨大經濟利益應受國際法保護，並揚言若新政府違約將提起國際訴訟，但評論認為，中國在軍事實力與地緣博弈上，均難以直接與支持新政府的美國對抗。
中國對委內瑞拉「要求履行前任政府合同」的主張，在引發國際間強烈諷刺。X 帳號「Lawrence of Gobi」整理出中共過去多次否定前政府債務與國際法裁決的歷史紀錄，質疑其法律邏輯自相矛盾：
1. 拒償清朝及民國債務：中共自 1949 年建政後，將清朝及中華民國發行的主權債券（如金本位債券）列為「惡債」拒絕償還。
2. 單方面廢除條約：1940 至 1950 年代，中國廢除多項清末以降與各國簽訂的條約及租界特權。
3. 無視南海仲裁：2016 年針對《聯合國海洋法公約》的裁決，中國至今拒絕承認。
分析指出，若中國堅持「政權換屆後主權合同必須履行」的邏輯，則必須回頭處理美方近期舊事重提的清朝與民國國債；若中國繼續否定這筆債務，美方亦可能以此為由，否認中共持有的美國國債。
除此之外，委內瑞拉國庫資產的流向也受到關注。據《路透社》報導，海關數據揭露在馬杜洛執政初期的 2013 年至 2016 年間，委內瑞拉央行曾向瑞士運送了 113 公噸、價值近 52 億美元的黃金，用於變現支撐瀕臨崩潰的經濟。但隨著 2017 年歐盟實施制裁後，此類出口已完全中止。
