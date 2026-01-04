委最高法院裁定 副總統代理執政

記者廖子杰／綜合報導

繼美國3日發動「絕對決心」行動，出兵緝捕委內瑞拉總統馬杜洛夫婦，將2人押解赴美受審後；委國最高法院隨後宣布，任命副總統羅德里格斯出任臨時領導人；但委國民眾也在各地群起示威，使後續政局變化成為各界關注焦點。

綜合外媒報導，由於美國政府已證實將馬杜洛解送離境，因此委國最高法院也於當地時間3日晚間（臺灣時間4日凌晨）宣布，決定由副總統羅德里格斯擔任代理總統，「以代職身分承擔、行使總統職務權力與責任，保障行政持續運作」；不過，委國最高法院並未直接宣布馬杜洛為永久缺位，藉此規避依法須在30天內舉行大選的潛在動亂。

報導指出，羅德里格斯曾在英國與法國接受高等法律教育，並自2018年起擔任馬杜洛政權副總統，負責監督能源發展和經濟事務，並管理極具爭議的情報機構；儘管她左派色彩濃厚，並曾長期代表委國已故強人總統查維茲政權，在國際舞臺上發聲，但迄今並未遭到美方指控罪名，且川普還在記者會上透露，已指示國務院與委國新任領袖接觸，因此不排除後續將透過外交對話為這起衝突降溫。

值得注意的是，馬杜洛被捕消息傳出後，委國境內反對派陣營，以及流亡海外群眾，紛紛在全球多地舉行慶祝活動，表態支持美方出兵干預。由於馬杜洛主政時期推行高壓貪腐統治，不僅約有700萬人因鐵腕管控、酷刑與審查制度威脅而被迫流亡，經濟更連續4年陷入惡性通貨膨脹，導致10年間國內生產毛額（GDP）下滑達80%。不過，由於委國政局尚未明朗，因此，各界也認為民意走向，將成左右未來政局發展的重要關鍵。

委內瑞拉最高法院裁定，由副總統羅德里格斯出任代理總統。（達志影像／路透社資料照片）