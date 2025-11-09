委會客發中心六堆文化資產實踐與能動工作坊登場

客委會客發中心「六堆文化資產實踐與能動工作坊」，在六堆客家文化園區六堆會議廳登場。（記者鄭伯勝攝）

記者鄭伯勝／屏東報導

客委會客家文化發展中心為使六堆地區關心文化資產民眾能得其門而入，將關心化為實際行動並落實於日常，培養每個人在文化議題上的能動性，並落實成為一種文化實踐，特別在六堆客家文化園區六堆會議廳舉辦「文資˙這點事：２０２５六堆文化資產實踐與能動工作坊」。該工作坊參加對象為文化資產保存單位團體或個人，及對文化資產議題有興趣之民眾；從在地文化資產的實踐及地方社會的能動性出發，希冀讓參與者對六堆文化資產推動有更多的投入、參與及實踐。

廣告 廣告

該工作坊規劃從不同的面向來分享文化資產的推動與實踐工作，旨在透過多元視角探討文化資產保存與推動的多重面向與經驗。議程安排有博物館機構的觀點、保存單位的實踐經驗及在地社區深耕案例等進行經驗分享，以及「典藏再現-博物館角色」、「在地實踐-民眾參與」、「文資推手-保存者」、「共下來討論-有話就說」等四場研討會，由主講者就保存及推廣經驗進行分享。

客委會客發中心「六堆文化資產實踐與能動工作坊」，由客發中心主任何金樑（中）主持。（記者鄭伯勝攝）

客發中心主任何金樑表示，客發中心從一一一年開始與六堆地區人士共同推動文化資產的提報與保存維護，今年輔導「佳冬六根庄作福拜新丁新枝」及「六堆客家祖牌製作」，獲得屏東縣政府分別登錄為民俗及傳統工藝類之無形文化資產，是六堆在地與客發中心共同努力的成果。而六堆客家文化園區是推動六堆生態博物館的平臺，將透過與地方的連結和長期合作，落實博物館對於人類文化資產保存及教育推廣的社會責任。