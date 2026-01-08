委油輪掛俄旗仍遭美登船扣押 張禹宣揭1關鍵：細思極恐

國際中心／劉宇鈞報導

美國軍方已成功攔截並扣押與委內瑞拉政權密切相關、懸掛俄羅斯國旗的爭議油輪「馬里納拉號」（原名貝拉一號）。時事評論員張禹宣今（8）日說，若是從委國自己派出去的，美國就直接炸爛，但之所以沒打這艘，代表美國很清楚這艘船的來歷、背景及目的。

張禹宣在三立政論節目《新台灣加油》表示，美國登委內瑞拉油輪這件事情細思極恐，美國當時鎖定了該艘油輪，包括上面的人員以及運輸，甚至是船艙裡的座艙，到後來，人員直接從直升機下來進行登艦。

張禹宣提到，美國在整個委內瑞拉外面打下至少100艘船，為什麼知道這艘不能打，這才是重點，可怕在這邊，若是從委內瑞拉自己派出去的，美國才不管、就直接炸爛，不管是要運毒或是運油的，都是進行攔阻就是轟炸，這代表說美國很清楚這艘船的來歷、背景、帶著什麼樣目的、運油還是運毒，所以才可以精準的判斷，做出相對應行動。

張禹宣指出，另外一起案例，一艘油輪叫做蘇菲雅，那時也是想趁著一片混亂從加勒比海溜出去，結果被美軍看得清清楚楚，包含船的軌跡、船型、來自哪裡。

張禹宣續指，有俄羅斯戰機伴飛另一艘油輪，在附近繞、想要去巡護，但該艘油輪最後還是被攔下來，但俄羅斯只有蒼白無力的反擊，稱任何國家都無權對其它國家管轄範圍內正式註冊的船舶使用武力，要求美國確保在北大西洋被扣押的船隻迅速返回祖國。

張禹宣直言，俄羅斯這句話的意思就是「我被押，我認了，但請你把人還給我就好了」，根本沒有什麼強而有力的反擊，即便俄羅斯派出軍事力量，也不敢動作。

張禹宣強調，看完這一幕，對照現在美國已經全權控制委內瑞拉，包括未來的石油出口，可以很確信一件事情，如果遇到流氓，就要比他更流氓，而很顯而易見，美國才是這個世界上的老大。

