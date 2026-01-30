委簽署新法 終結石油國有化

記者施欣妤、潘紀加／綜合報導

在美國政府施壓下，委內瑞拉29日通過石油與天然氣修正案，鬆綁石油產業的外國投資限制，終結該國長達20多年的石油國有化歷史，轉向私有化模式。同日，川普政府也宣布放寬對委國石油、天然氣等產業制裁，並下令重新開放委內瑞拉的商用空域。

鬆綁外國投資 重返全球市場

委內瑞拉國會29日批准石油產業私有化相關法案，代理總統羅德里格斯隨後正式簽署，並在首都卡拉卡斯的總統府發表演說，「邀請全世界前來共同開發這片土地上的富饒資源」。

廣告 廣告

根據新法規，委國政府將放棄對石油開採權的掌控、降低稅率，允許私人企業在沒有政府參與下開採石油、配銷與出售等，並可將資產轉讓給其他私營業者，終結逾20年來石油產業由國家掌控的局面，期望藉此重返全球能源市場。

分析指出，美國埃克森美孚、康菲石油等公司，因拒絕讓委國國營企業取得多數股權，自2007年起相繼撤出。此後，由於委國政治貪腐與管理不善，加上美方2019年祭出制裁等影響，其石油產業大幅萎縮，每日產量從高峰期約340萬桶，降至2025年約100萬桶。

美放寬制裁 重啟委商用空域

美國在逮捕委國前總統馬杜洛後，便呼籲委國推動石油產業開放與增產事宜，川普29日表示，將開放大型石油企業赴委考察，且下令重新開放委國商用空域。美國航空也計畫恢復兩國之間的直飛航班。

美國財政部並宣布，放寬對委內瑞拉石油產業的制裁，允許委國國家石油公司（PDVSA）進行石油產業運輸和交易活動，但仍明確禁止俄、「中」、伊朗、北韓與古巴等國參與相關交易。

羅德里格斯（中）手持石油產業改革法案，宣布鬆綁外國私營企業投資限制。（達志影像／美聯社）

美政府鬆綁制裁，允許美企與委內瑞拉國營石油公司（PDVSA）進行交易。圖為PDVSA煉油廠。（達志影像／路透社）