委總統被抓誰繼任恐成僵局 美不排除有第二波行動

美國在抓獲委內瑞拉總統馬杜洛之後，委國副總統羅德里格斯暫時接任，川普雖表示副總統願意配合，但是遭到打臉。委內瑞拉的民主人士馬查多則表示，應由反對派接任，卻遭到川普拒絕。而一但委國陷入混亂局面，美軍可能發動地面戰甚至全面佔領，這也會讓美國陷入當年伊拉克的泥淖當中。

驚人爆炸聲響，加上巨大的火球，經歷了混亂的一夜，總統馬杜洛被美軍抓獲。挺馬杜洛民眾：「把馬杜洛還來！」

總統無法執行職務，依據委內瑞拉憲法，由副總統暫時代理。委內瑞拉代理總統羅德里格斯：「我們要求立即釋放，馬杜洛總統及夫人弗洛雷斯，委內瑞拉唯一的總統，就是馬杜洛。」

川普也表示，羅德里格斯已經願意和美國合作，對此羅德里格斯沒有回應，等於對川普打臉，反對派人士也是諾貝爾和平獎得主，馬查多則表示，應該由2024年贏得總統大選的反對派領袖岡薩雷斯接任總統。

美國總統川普：「我不認為她（馬查多），夠強悍能當領導人，她在國內沒有得到，支持與尊重。」

為什麼不讓委國「民主女神」來領導，是因為川普看上羅德里格斯，長期與美國石油界保持良好關係，這也是川普想要接管委內瑞拉主要的原因之一。

美國總統川普：「我們會讓美國，超級大的石油公司，全世界最大的，進駐（委國），花上數十億美元，重建嚴重毀損的，基礎建設。」

川普的一廂情願，委國朝野都不買帳，到時候不只是轟炸，就能控制委國，恐怕會擴大為地面戰。

美國總統川普：「我們準備二次軍事行動，如果有必要的話，實際上我們已假設，二次行動是必要的。」

如果美國真的要出兵，或佔領委內瑞拉，代價可能會相當大，就以伊拉克為例，美國在2000年代，出兵占領的兵力，曾達到17萬人，結果伊拉克還是動蕩不安，甚至還讓ISIS作亂，委內瑞拉的面積，是伊拉克的兩倍，南部也有游擊隊騷擾，美國可能要花上30萬兵力，才能掌控局面。

拉丁美洲研究學者沙巴提尼：「美國入侵委內瑞拉，是一件愚蠢的事情。」

美國想要獲取石油利益，又不想陷入長期衝突的泥淖，只能說是貪心不足蛇吞象。

