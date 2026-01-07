委美達原油協議 川普：委內瑞拉交易收入將買美產品
（中央社記者侯姿瑩華盛頓7日專電）委內瑞拉與美國達成原油協議，將向美出口原油。美國總統川普今天表示，委內瑞拉從石油協議中獲取的資金，將只採購美製產品，包括農產品、藥品、醫療器材及用於改善委內瑞拉電網與能源設施的設備。
美軍近日突襲委內瑞拉逮捕該國領袖馬杜洛（Nicolas Maduro），將其送往紐約受審，面臨毒品走私等罪名指控。川普（Donald Trump）昨天在自家社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）發文表示，委內瑞拉臨時當局將向美國交付3000萬至5000萬桶高品質的受制裁原油，「將按市價出售」。
川普今天下午進一步發文寫道，他剛獲悉，委內瑞拉將使用從石油協議獲得的資金，只採購美國製造產品，這包括農產品、美製藥品、醫療器材及用於改善委國電網、能源設施的裝備。
他表示，換句話說，委內瑞拉承諾以美國作為其主要商業夥伴，這是「明智的選擇，對委內瑞拉及美國人民來說都是非常好的事情」。
路透社報導，委內瑞拉與美國已達成協議，將向美國出口價值高達20億美元（約新台幣600億元）的委內瑞拉原油。這不僅將轉移委內瑞拉對中國石油供應，同時協助委國避免進一步減產。
這項協議是委內瑞拉政府正回應川普要求的一大跡象。川普要求他們向美國石油公司開放市場，否則可能面臨更多軍事干預。
據報導，由於川普政府自去年12月中旬以來實施出口封鎖，委內瑞拉有數以百萬計桶原油存放在油輪與儲油槽，無法運出。這波封鎖是美國加強施壓馬杜洛政權的一環。
委內瑞拉國營石油公司（PDVSA）今天稍早表示，正與美國洽談原油銷售事宜。（編輯：陳慧萍）1150108
