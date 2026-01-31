委託調查行蹤！妻提醒出軌夫很聰明 徵信社偷懶裝GPS翻車

記者楊忠翰／台北報導

台北市1名人妻小萱（化名），先前因懷疑丈夫出軌，遂委託徵信業者阿豪（化名）協助調查，小萱還提醒對方：「丈夫很聰明！」，但阿豪為了節省人力，仍在男方車上裝設GPS定位器，反被小萱丈夫抓包，結果小萱及阿豪皆挨告；台北地院依無故以電磁紀錄竊錄他人非公開之活動罪判阿豪3月徒刑，得易科罰金，小萱則獲判無罪。

檢警調查，2023年9月間，徵信業者阿豪接受委託，暗中調查小萱丈夫有無發生外遇，原本雙方約定採用實地跟蹤方式，但他為了節省公司人力，遂將GPS定位器安裝在男方轎車後保險桿，藉以掌握其日常行蹤，後來小萱丈夫發現GPS定位器，憤而將阿豪及小萱告上法院。

小萱辯稱，當時她委任的內容，僅在公開場合實地跟蹤丈夫，並警告：「丈夫很聰明」、「如果會被發現的話就不要裝」，沒想到阿豪擅作主張，結果丈夫很快就發現GPS定位器，還打電話質問她此事。

阿豪則表示，小萱要求他採用實地跟蹤方式調查，但自己一時貪圖方便，亦未與小萱討論過，逕自將GPS定位器裝在男方車上，後來他取回GPS定位器時，赫然發現GPS定位器被人動過，他認為調查行動可能曝光了，才向小萱坦承此事。

法官勘驗對話錄音檔後發現，小萱委任時明確表示：「我跟你講會不會就是，他真的會有偵測的東西，那我們就不能裝，裝就抓不到啦！」，由此可見，小萱與阿豪簽訂書面契約時，早已放棄使用GPS定位器的調查方式，這部分與阿豪供述內容相符，遂依無故以電磁紀錄竊錄他人非公開之活動罪判阿豪3月徒刑，得易科罰金，小萱則獲判無罪，全案仍可上訴。

