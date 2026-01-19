委託「信義」賣屋 別家的電話卻一直來…他提檢舉結果曝
邱姓男子委託信義房屋賣屋，永慶房屋仲介得知頻與邱聯繫，邱報警，警方將永慶房屋共3人依社會秩序維護法移送法辦。台北地院審查認為，立法院一度有意修法處罰「電信服務騷擾」行為，但法案未過，裁定永慶房屋人員不罰。可抗告。
警方移送指出，永慶房屋蔡姓、吳姓仲介人員得知邱姓男子委託信義房屋出售房屋，2025年11月14日至12月4日多次以訊息、電話騷擾邱，經邱告知勿再有騷擾行為，並要求黃姓店長回電致歉，卻未獲回應。
警方認為，永慶房屋仲介、店長涉有違反社會秩序維護法第68條第2款藉端滋擾行為，移送3人請法院裁處。
法官認為，社維法的「藉端滋擾」是指行為人有滋擾本意，藉特定事端擴大發揮，踰越一般大眾所容許的合理範圍，不過，應審查是否有妨礙公共秩序及社會安寧而定。
裁定指出，立法院第5屆第4會期第3、4次會議中，有部分立法委員以電信科技發展所產生諸如「電話騷擾」等行為，曾提案增訂社會秩序維護法「使用電信服務對他人惡意騷擾、威脅或造成他人之不便者」以維護社會安寧秩序，不過，法案並未三讀通過，後續屆期也無增修提案。
裁定認為，現行社維法條文並無處罰「透過電信服務對他人構成不便或困擾」的行為，警方移送永慶房屋仲介人員、店長以電話、簡訊騷擾及要求道歉卻不予理會等，不構成社維法的違序行為，應不罰。
