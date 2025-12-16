委託Lalamove幫送貨 無良快遞員暗槓高價3C商品搞失蹤 3

CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／台北報導

台北市一名經營通訊行的易姓男子，本月12日委託Lalamove（拉拉快送）送貨員幫忙將6隻高價手機、3C產品以及5萬多元的貨款交給同業，結果吳姓女送貨員不但私吞貨品，還因此失聯，造成易男損失約26萬元，於是無奈報警，警方目前正在追查吳女到案，全案朝業務侵占方向偵辦。

警方調查，易男是在本月12日委託Lalamove要送貨，公司派遣吳女到店收取包括iPhone 17、Vivo旗艦機等6支手機、以及5副蘋果AirPods耳機、再加上5萬餘元貨款，總價值超過26萬元，這些貨品用在供給同業間調貨之用。

沒想到吳女把貨領走後，卻未把這些貨品和現金送往易男指定的同業公司，打手機也連絡不上，易男於是報警並提告，而警方也多次聯繫吳女未果，電話均無人接聽，警方目前正全面追查吳女到案說明。

照片來源：翻攝畫面

