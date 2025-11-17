委軍開戰120分鐘必敗? 川普稱委國求和談 專家 : 馬杜洛發明確求救訊號

美軍戰機飛越航母。 圖 : 翻攝自徐量

[Newtalk新聞] 當地時間 16 日，美國總統川普在西棕櫚灘對記者談委內瑞拉時說：「我們可能要和馬杜洛 ( 委內瑞拉總統 ) 進行一些會談，看看結果會怎樣。他們很想談。」

此前，據媒體報導，美國陸軍部長德里斯科爾表示，如果接到命令，美軍準備好對委內瑞拉採取行動。

外媒也報導，馬杜洛想以 3 千億桶的原油開採權專讓給美國作為代價，希望美軍不要對委內瑞拉動武。

面對美國的軍事威脅，委內瑞拉軍方也開始運轉，在國內各處部署俄羅斯「山毛櫸」防空系統。 圖：翻攝自 @DI313_ X 帳號

有專家指出，近日委內瑞拉方面傳出了「一旦開戰，120 分鐘必敗」的說法。這似乎像是一種策略，既點明了美委雙方的軍事實力差距，營造出一種美國「以大欺小」的輿論氛圍，也是在委國向國際社會、特別是友好國家發出明確的求援信號。

廣告 廣告

不過，委內瑞拉的國土面積比兩個伊拉克還大，擁有 13 萬正規軍、2.3 萬國民警衛隊，還有規模上百萬的民兵組織，實力仍然不容小覷。加上委內瑞拉複雜的地形，美軍要想靠這點兵力在 2 小時內拿下委內瑞拉，可能也沒有想像中容易。

俄羅斯向委內瑞拉提供的「鎧甲-S1 」近程防空系統將大幅彌補該國的整體防空能力。圖為「鎧甲-S1 」近程防空系統。 圖：翻攝自 騰訊網 墨甲戰刃

儘管莫斯科方面多次警告美國不要在拉美地區製造緊張，但美國的福特號核動力航母戰鬥群還是開到了委內瑞拉附近海域。

這支艦隊可不簡單，上萬兵力、隱形戰機、導彈巡洋艦，陣容相當豪華。明眼人都看得出來，這分明是衝著馬杜洛政權來的，而且根本沒把俄羅斯總統普丁的警告當回事。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

要日本遵守30年前的道歉? 先給下馬威 毛寧「翻牆」公佈1995「村山談話」

「MAGA女王」決裂川普! 為公佈艾普斯坦文件成「叛徒」 收到炸彈威脅