委5千萬桶原油 川普強逼上繳

美國總統川普於6日晚間宣布，已與委內瑞拉臨時政府達成協議，美方將接收該國3000萬至5000萬桶受制裁的原油，根據當前市場行情，這批石油估值高達28億美元（約新台幣880億元）。對此，專家分析認為，此舉的「政治意義勝過經濟價值」。與此同時，為進一步重組全球能源版圖，川普也將於9日在白宮會見石油公司高層，商討對委國能源設施的大規模投資計畫。

另據《美國廣播公司新聞網》報導，川普政府已向委國極限施壓，開出恢復生產原油的3大條件，就是委內瑞拉必須驅逐大陸、俄羅斯、伊朗及古巴勢力，並在石油生產上與美國達成「獨家合作」。

川普在社群媒體「真實社群」發文，這批被稱為「受制裁石油」的儲備，將由委內瑞拉臨時當局「上繳」給美國，並由美國能源部執行運送至美國碼頭卸貨。川普明確表示，這批原油將以市場價格出售，且所得資金將由他以美國總統身分全權管控，以確保款項用於造福美、委兩國人民。

消息人士指出，原本預計銷往大陸的油輪批次將重新分配，轉道運往美國。長期以來，大陸一直是委國石油的最大買家，此舉無疑是對大陸及委國能源聯盟的沉重打擊。

儘管28億美元的估值數字驚人，但Karobaar Capital LP投資長庫爾希德（Haris Khurshid）指出，政治宣示意義遠大於實際經濟產值。數據顯示，美國每日石油消耗量約2000萬桶，這批上繳的原油僅夠支應美國不到3天的消耗量。

然而，在外交戰略上，這標誌著美國對委內瑞拉「最大壓力」政策的奏效。美國國務卿盧比歐在閉門簡報中表示，委方因已無可用油輪且財政即將崩潰，已無談判籌碼。

為了落實對委內瑞拉能源產業的控制，川普計畫於9日在白宮會見雪佛龍、康菲石油及埃克森美孚等美商石油公司代表。川普此前曾表示，美國石油公司將投入數十億美元，協助修復委內瑞拉因多年疏於經營而萎縮的基礎設施。

目前，雪佛龍是唯一在委內瑞拉仍具備活躍業務的美商，而康菲與埃克森美孚的資產曾遭委國前查維茲政府沒收，此次會談可能涉及這些公司重返委國的法律與投資框架。美內政部長柏根強調，引入美國技術活化委國石油產能，將有助於穩定美國墨西哥灣煉油廠的重油供應，對美國的就業安全與長遠能源戰略將是重大進展。