姚仁祿、姚仁喜、姚仁恭三兄弟同台談「美感修行」：找回內心的純真與覺知，重塑利他美學



「2025關渡人文藝術週」19日隆重登場，精彩活動從外在感知延伸至內在平靜，滿足現代人對身心靈的需求。今年活動亮點之一，是由靜思書軒舉辦的一場重磅心靈講座，特別邀請在建築設計、燈光設計與媒體界各具影響力的姚仁祿、姚仁喜與姚仁恭三兄弟，以「美感修行-當代人文行者的追尋」為題，展開一場關於成長、設計哲學與生命覺知的深度對談。



(三兄弟在講座中感性回憶成長環境是培育美感的起點。左起：姚仁恭、姚仁喜、姚仁祿)

自由土壤孕育不設限的人生觀

三兄弟在講座中感性回憶成長環境是培育美感的起點。姚仁祿提到自己兒時是臺灣的困頓年代，母親透過刺繡與閱讀展現的美感，以及父親隨興調整室內設計的靈活態度，對他影響深遠。姚仁喜認為自己一生最幸運的事就是在相當自由的環境長大，使他能在多元環境中吸收養分，不帶先入為主的觀念進行創作。姚仁恭從小在大家庭中長大，家中總是擠滿了人的擁擠環境中，他反而體悟到一種自由的獨特生命狀態。三個人深刻的成長記憶，同時也造就了他們兄弟不設限的人生觀。







美學的核心：從「感動他人」轉向「被感動」

姚仁恭分享在一趟搭機途中，安靜的空間他腦海中飄進了一句話「我們來這一趟的人生，不是來感動別人，是來被感動的」。感動人的都是微小的事，沒有用心生活，就會錯失被感動的機會，擁有感動才能啟發善心。姚仁恭覺得美是真情自然流露，他曾分享「小時候微笑是一種心情，長大後微笑是一種表情」大人已經把這些心情巧妙的轉成表情。他強調「微笑是一種心情的善，才能成就不用包裝的美」，若能保有純真，微笑便是一種「心情」而非「表情」。姚仁恭一路以來領悟到的人生觀是「任何勉強為之的事，永遠都不會是對的」也提醒自己與同事，任何設計都不可能只有一個答案，在對準大方向的情況下，沒有一定要堅持自己的意見，因為風格限制了創造力，是設計者最大的殺傷力。







姚仁喜談美，引用老子的智慧「天下皆知美之為美，斯惡矣；天下皆知善之為善，斯不善矣」，他指出「做設計師是一種非常内化且神祕的過程」，判斷當下要有覺知，真相被遮蔽就會減少，這都是修行的過程。他設計「水月道場」時，並非刻意為之，而是自然出現的過程。姚仁喜強調建築愈來愈重要的是「同理心」，唯有了解當地文化人情，才能避免自我意識過強的設計，去掉自己的執著禁忌，設計自然會出現。美感修行並非遙不可及的藝術理論，而是一種日常的實踐，就像音樂家並非創造了美好的音樂，而只是成為了一個管道去觸碰美。





守舊行新：結合科技與利他精神

姚仁祿進一步將美感提升至社會關懷的高度。他提出現代社會應由四種AI導航：覺醒智能、美感智能、人工智能與利他智能。他強調，我們需要用創意解決現代社會的「苦」，並延續證嚴上人「一生無量、無私助人」的價值觀。姚仁祿呼籲，透過這四種智能的整合，跳脫傳統媒體做法，「被感動，才能說出好故事，再去感動人」。







如果將美感修行比喻為一場長跑，家庭教育提供的美學刺激就像是最初的耐力訓練，而專業領域的實踐則是那一條通往終點、不斷延伸的賽道，讓行者在過程中磨練心志，最終將風景化為內在的平靜。這場講座不僅是設計經驗的交流，更是一場關於如何在3C時代保持純真、尋找心靈出口的集體思考。

