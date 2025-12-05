姚以緹扮「百年九尾狐」進軍東南亞！三立聯手新傳媒打造奇幻影集

新傳媒首席內容官林慧玲（左起）、三立集團內容營運長王淑娟簽署合作備忘錄。（三立提供）

三立電視近期將合作事業鎖定東南亞市場，新傳媒（Mediacorp）於亞洲電視論壇 ATF（Asia TV Forum）正式簽署合作備忘錄，宣布將以雙方共同開發奇幻愛情劇《佛系使者-阿夜》作為合作開端，全面啟動跨國「愛情戲劇聯合開發計畫」，在內容創新、平台串聯與幕後人才培育上展開深度合作，為亞洲的愛情劇市場注入全新能量。

奇幻愛情劇《佛系使者-阿夜》是一部浪漫奇幻愛情劇，故事圍繞「孤寂死神與人類少女」的命運交會，將擦出什麼樣的火花，該劇由《模仿犯》金獎導演張亨如執導，胡宇威將首次挑戰大魔王一角，姚以緹飾演活了500年的九尾狐。

廣告 廣告

姚以緹《佛系使者-阿夜》飾演活了500年的九尾狐。（翻攝姚以緹臉書）

三立電視與Mediacorp（新傳媒）未來三年內達成深度合作，雙方將著重於「內容深化」與「人才共育」兩大方向，共同建立系統化的愛情戲劇人才培育機制，從編劇開發、導演視覺語言、製作流程到後期創意全面串接，讓台灣與新加坡的新銳創作者能參與跨國內容實作。

三立電視對此項合作表達高度的重視與期待，雙方將於明年啟動後續多部愛情類型劇的聯合開發與製作，持續深化台灣與新加坡在華語影視市場的策略合作，攜手拓展全球內容版圖。集團內容營運長王淑娟表示：「期待透過共同開發與跨國創作，聯合培育愛情劇幕後生力軍，並將台灣獨有的細膩、感性與人情味推向國際舞台，我們期待這樣的合作模式，讓全世界看見台灣創作的真誠力量與文化魅力。」

更多中時新聞網報導

接藥師公會祕書長 綠營黃金舜：有考量

氣象署缺人 高山離島測站拉警報

兄弟姊妹、祖父母特留分 恐取消