姚以緹超生氣懲罰「做出性感姿勢」 宋偉恩當場笑出來：我是誰？我在哪？

陳漢典帶領黃偉晉、梁以辰、宋偉恩與本本化身時空探員，在《百分之一相對論》中穿梭各個時空亂流，最新釋出的「節目設計花絮」則揭開實境拍攝背後的龐大工程，也讓觀眾看見劇組在戲劇沉浸感與綜藝節奏間如何來回取捨。

温昇豪也喜歡玩諧音哏。（圖／映底子國際傳媒股份有限公司）

節目橫跨嘉義大林鎮、北投中心新村到台北藝術大學，打造大範圍場景，突破密室逃脫只能在室內運作的限制。導演郭方儒透露，每個鏡頭都得兼顧戲劇與綜藝的不同觀眾期待，「要怎麼平衡，是拍攝中最花心力的地方。」首次挑戰實境演出的温昇豪，在花絮中更展現驚人即興力，他一邊演老師、一邊丟出諧音哏「你們待會可以先自習，窒息」，讓黃偉晉當場接話「老師很會玩」，意外製造節目笑點。他笑說：「現場大家用眼神就知道要怎麼丟球、怎麼收，是很好的工作狀態。」

姚以緹飾演老師。（圖／映底子國際傳媒股份有限公司）

第三單元中，宋偉恩被姚以緹飾演的高中老師痛罵「不准講話」，還被趕出教室罰站，之後更被要求與學生演員做出「性感姿勢」作為懲罰，瞬間打破原本肅殺氣氛，他忍不住噴笑跪地，笑說當下腦中只剩「我是誰？我在哪？」完全跟不上老師的節奏。

姚以緹化身嚴格教師，反差要求學生逞罰性感姿勢，宋偉恩繃不住笑。（圖／映底子國際傳媒股份有限公司）

執行製作人江芷婷透露，節目四個單元拍了三年多，每句台詞、每個場景細節都藏滿巧思；製作人郭彥伶則直言，從戲劇鏡位、實境走位到機關設計，每一環都比預期困難，「百分之70和百分之100觀眾不一定分得出來，但對我們來說就是過不了自己那一關。」團隊為此砸下千萬打造沉浸式空間。宋偉恩笑說，直到最後一天才驚覺某些合作過的攝影師一直都躲在現場，「真的超會藏人！」姚以緹也驚訝連側拍師都被要求穿成體育老師，以融入場景。

節目設定來自神秘組織「TDIP時空調查局」的探員必須修補時空亂流、還原那「百分之一的真相」，每個單元都有實力派演員助陣。花絮曝光後，更讓觀眾看見這群探員在鏡頭前後的投入與默契，也再次感受到節目在創新類型上的野心與突破。