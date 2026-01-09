姚仲涵介紹2026台灣燈會主燈 (圖)

115學年度學科能力測驗（學測）考試日期是 2026年1月17日（週六）至1月19日（週一），不少考生現在都在加緊複習準備，不過一個小故事卻讓網友驚呼，真是太幸運了。一名女高中生近日在星巴克苦讀數學，題目卡關許久，沒想到一名陌生阿北突然搭話「我是建中老師，我教你」，隨後教了她2個小時的數學，女高中生將經歷po上網，掀起網路討論，就有網友從筆跡、隨身用品認出老師身分，更稱女高中生「中頭獎了」！

