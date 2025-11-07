姚元浩出餐成了「災難現場」 李玖哲秀英文「非常性感」

姚元浩在阿爾卑斯山上製作壽司，意外成「災難現場」。（圖／好看娛樂提供）

超人氣實境節目《嗨！營業中》全新一季盛大回歸，首播收視告捷，35至44歲有效收視飆升至1.45。由姚元浩、莎莎、吳映潔（鬼鬼）、郭泓志、白安、賴雅妍、李玖哲組成的鍍金陣容，首集就直接熱血攻頂。夥伴們搭乘飛行16小時遠赴瑞士阿爾卑斯山近3千公尺海拔的高山上開設快閃餐廳。

本集夥伴們繼續迎來艱鉅任務，挑戰高山製作壽司。主廚姚元浩豪氣承諾要做43種壽司，卻意外成了「災難現場」，高山氣壓讓米飯煮成粥狀，壽司餡料也出問題，魚皮烤焦帶苦味，慘遭姚元浩打槍丟棄。

夥伴們的毒舌功力全開，莎莎直言餐點「不ok」，姚元浩更直批成品「像狗罐頭」，生性幽默的李玖哲則一派輕鬆回應：「你的狗有吃那麼好？」用幽默化解危機。

情歌王子李玖哲雖然料理慢半拍，被姚元浩不斷催促「要快點」，鬼鬼更直說他「沒有成長」，但他卻樂觀地吹著口哨，展現超級樂天派的一面。不過，李玖哲在對外服務上表現亮眼，以流利英文熱情推薦菜色，被鬼鬼稱讚「非常性感」，高山暖心服務大獲好評。

李玖哲以流利英文熱情推薦菜色，被鬼鬼稱讚「非常性感」。（圖／好看娛樂提供）

