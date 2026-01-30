姚元浩情緒失控怒嗆鬼鬼放狠話 屈中恆夫妻目睹衝突場面嚇呆

姚元浩、鬼鬼再度爆出廚房衝突。（圖／好看娛樂提供）

《嗨！營業中》 本周再拋話題震撼彈，迎來重量級嘉賓銀色夫妻檔：屈中恆與Vicky驚喜現身。原本瀰漫著溫馨氣氛的現場，卻因一場突如其來的廚房衝突，氣氛瞬間急轉直下，讓夥伴們當場看傻眼。節目中莎莎向育有四寶的Vicky請教育兒之道，好奇詢問：「如果小孩吵架，你們通常怎麼處理？」Vicky大方分享自家哲學，笑說：「自行解決，就是讓她們自己想辦法。」沒想到話才剛說完，廚房內立刻上演最真實的「大人版衝突示範」。

廣告 廣告

衝突起因於料理備料流程。姚元浩不滿吳映潔（鬼鬼），直言她前一天明明說自己已經會了，結果實際動手卻還臨時上網查資料，讓他感覺對方「沒有認真面對工作」。鬼鬼急忙解釋：「我如果不會，我就會問你啊！」這番話卻讓姚元浩越聽越氣，情緒失控脫口而出：「我真的越來越想揍妳，我認真講。」突如其來的火藥味，讓一旁正在洗菜的 Vicky 當場嚇到，手上的動作沒停，卻忍不住驚呼：「嚇死我了！」真實反應全被鏡頭捕捉。

除了正片話題滿滿，幕後花絮同樣勁爆。莎莎私下透露，因為節目攝影機架設在各種「死角」，她擔心自己會不小心被拍到不自知的一面，乾脆默默加入節目YT頻道會員，親自掌握那些只有會員才能看到的漏網鏡頭。

被封為「流氓甜心」的莎莎也坦言，第一季時曾在情緒一急之下脫口說出「林北」，原以為這種用語一定會被剪掉，沒想到竟然原音呈現播出。她笑說，那陣子正流行這種說法，是一時真性情流露，後來才意識到自己還是有「偶像包袱」，現在都會提醒自己多克制一點。

屈中恆、Vicky、擔任本集小幫手。（圖／好看娛樂提供）

原始連結

看更多 CTWANT 文章

捷運禁飲食站內卻有小吃攤 他「神回覆」全場服了：毫無破綻的回應

嘉南羊乳Threads爆代操！小編現身澄清「只有我一個人」 6萬人力挺

不滿種大麻遭判刑！割頸兇手正面照曝光 動手前發長文「歡迎來殺人」