姚元浩情緒失控險動手 廚房飆罵鬼鬼：我真的想揍妳

鬼鬼（左）、姚元浩爆激烈衝突。（好看娛樂提供）

姚元浩、鬼鬼（吳映潔）在實境《嗨！營業中6》再次爆發衝突，姚元浩氣到情緒失控，甚至直接飆罵鬼鬼：「我真的越來越想揍妳，我認真講」，讓現場氣氛瞬間急轉直下，擔任嘉賓的「銀色夫妻檔」屈中恆、Vicky在面對一觸即發的衝突更是緊張。

姚元浩、鬼鬼的紛爭起因於料理備料流程，姚元浩不滿鬼鬼的態度，認為鬼鬼前一天說自己都已經會了，結果實際動手時卻還臨時上網查資料，讓他感覺對方「沒有認真面對工作」。

面對質疑，鬼鬼急忙解釋「我如果不會，我就會問你啊」，沒想到這番話點燃姚元浩怒火，他越聽越氣，一度情緒失控的脫口而出：「我真的越來越想揍妳，我認真講。」在旁洗菜的Vicky雖然手上動作沒停，卻忍不住驚呼：「嚇死我了！」真實反應全被鏡頭捕捉。

姚元浩不滿鬼鬼的工作態度。（好看娛樂提供）

莎莎好奇，育有四寶的Vicky的育兒之道，她好奇詢問：「如果小孩吵架，你們通常怎麼處理？」Vicky大方分享自家哲學，「自行解決，就是讓她們自己想辦法。」《嗨！營業中6》每週六晚間8點台視首播、晚間 10點Netflix 上架、每週日晚間8點八大綜合台播出。

