姚元浩慘遭流放睡荒野！放話威脅「飯裡加料」鬼鬼崩潰尖叫

阿本（左起）、Wish、吳映潔、Kevin以及莎莎前往彭佳嶼。（圖／好看娛樂提供）





實境霸主《嗨！營業中》最新一集合夥人將整個「Food製團隊」移師至台灣國境之北的神秘孤島「彭佳嶼」。為了慰勞島上僅有的氣象站、海巡署與燈塔守護者等三戶人家，夥伴們不僅要忍受長達三小時的顛簸船程，更要登上一旦進駐就得待滿15天才能回家的艱困環境。這座物資匱乏的孤島，夥伴們也即將面臨的最強生存考驗。

本集重磅邀請時尚大師 Kevin 老師、Wish（朱宇謀）以及阿本助陣，原本期待一場華麗冒險的阿本，出發前還信誓旦旦地立下目標，希望能「漂漂亮亮的來，再漂漂亮亮的回去」，連莎莎看到三人登場時都忍不住大讚他們妝髮「非常完整」。殊不知，彭佳嶼的考驗才剛開始，在經歷一連串魔鬼任務的無情摧殘後，眾人早已失去光鮮亮麗的外表。

莎莎、阿本、鬼鬼成功抽中睡帳篷資格。（圖／好看娛樂提供）

時尚大師 Kevin 老師更是坐在帳篷旁眼神死，坦言自己人生從未睡過帳篷，無奈感嘆對於答應這個通告感到不解，從時尚教主慘變「妝髮遺失」；阿本更是崩潰大喊：「現在還來得及逃走嗎？」最後被鏡頭捕捉到體力透支、直接倒在地上睡著的畫面，令人相當不捨。而 Wish 也頂著一頭亂髮自嘲變成了「蓬頭垢面」，感嘆這是這輩子最粗獷的一次，只能認命表示既然頭都洗下去了，就走不掉了。

除了體力活的折磨，晚上的住宿分配更是一場「天堂與地獄」的對決。由於島上房源稀缺，合夥人宣布晚上必須「睡帳篷」，且必須透過命運的撲克牌來決定誰能享受「室內帳篷住宿」，誰得流落「睡荒野還需搭帳篷」。

當眾人看到撲克牌道具時，鬼鬼（吳映潔）崩潰尖叫不敢置信：「在荒野還要玩牌？」莎莎則擔憂地預言：「輸的不會要住在帳篷外面吧？」就在命運翻牌的瞬間，現場爆出尖叫聲，阿本與鬼鬼驚呆，最終由莎莎、阿本和鬼鬼三人幸運抽中帳篷，興奮地相擁慶祝。

反觀輸家組的 Kevin 老師、Wish 與姚元浩，只能慘遭流放，認命地在荒地上開始搭帳篷。面對淒涼的夜晚與差別待遇，姚元浩實在吞不下這口氣，竟對著鏡頭放出狠話威脅：「明天吃的飯裡，我絕對會加一些東西。」，讓這場孤島生存戰瞬間充滿了火藥味。



