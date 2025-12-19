姚元浩慘遭流放荒野不忍了 明天飯裡絕對加東西！

《嗨！營業中》本周「Food製團隊」挺進物資匱乏的孤島「彭佳嶼」。（圖／好看娛樂提供）

《嗨！營業中》本周「Food製團隊」挺進物資匱乏的孤島「彭佳嶼」，慰勞當地的氣象站與海巡守護者。成員們不僅要忍受3小時顛簸船程，更面臨「一旦進駐就得待滿15天」的生存考驗。

本集邀來朱宇謀、阿本、Kevin老師助陣。原本妝髮完整的時尚三人組，在魔鬼任務摧殘下瞬間崩壞。阿本從立志「漂亮回去」到體力透支倒地秒睡；朱宇謀也頂著一頭亂髮自嘲變成了「蓬頭垢面」，感嘆這是這輩子最粗獷的一次，最後只能認命。Kevin 老師更是人生首度挑戰睡帳篷，坐在路邊「眼神死」，慘變「妝髮遺失」的他無奈自嘲對答應通告感到不解。

除了體力活，眾人更面臨「天堂與地獄」的住宿對決。透過抽牌命運，莎莎、阿本與鬼鬼幸運奪下室內帳篷。而Kevin老師、朱宇謀與姚元浩則慘遭流放荒野。面對悽慘處境，主廚姚元浩憤而對鏡頭放話：「明天飯裡絕對會加料！」讓這場孤島生存戰火藥味十足。

