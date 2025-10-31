姚元浩玩飛行傘重摔！「慘叫滑行三公尺」畫面曝

〔記者林欣穎／台北報導〕姚元浩、「鬼鬼」吳映潔、莎莎《嗨！營業中》全新一季將在明1日播出，本季主題聚焦「記憶中的味道」，由3位主持人組成「Food 製團隊」，搭配實力特派成員，將以料理喚醒人們心中最熟悉、最溫暖的滋味。

姚元浩帶領著私廚團隊，看著每個人吃得開心，自己也充滿成就感，希望每次遇到的人都能感受到家的溫暖。吳映潔感性表示：「我也不知道自己能不能成功複製那道菜、也不知道挑戰會有多難，但重要的是我們想要幫這個人完成他的願望。」莎莎分享現在有很多老味道都慢慢消失，我們今天就是要擔任傳承這些『記憶中美味』的使者，這是一件非常有意義的事。

節目預告中，姚元浩挑戰飛行傘的畫面驚險無比。由於他年幼時腳掌與韌帶全斷，跑步時腳掌無力、重心不穩摔倒在草皮上，慘叫滑行約三公尺，所幸帥氣臉蛋未受傷，更添話題。節目即將首播，元老成員吳映潔也笑稱：「經過四年磨練，我覺得戰力有提升！20個人的服務，三個人可以完成！」但話一說完立刻心虛。

莎莎打趣回應：「你要確定欸！」還開玩笑說：「你有看到我手上拿一把刀嗎？」姚元浩則苦笑反駁：「不可能啦！三個人要做那麼多事！」3人互動默契滿滿，笑料不斷。

