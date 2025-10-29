姚元浩腳掌斷裂縫上百針 體檢驗退免當兵
姚元浩昨（10╱29）與鬼鬼（吳映潔）、莎莎出席《嗨！營業中》第6季記者會，近來演藝圈深陷閃兵風暴，沒當兵的他透露13歲時因到山上玩跳水，右腳掌斷裂，「內外所有的韌帶都斷掉，縫了3、400針」。長大後去體檢，「醫生就說太嚴重了，所以很快就收到免役證明書」。
後來姚元浩接演《新兵日記》圓了軍人夢，「拍那部戲2年多，比真正當兵還多，每1首軍歌都倒背如流」。還因甩軍刀多次破相、縫針。目前他的右腳仍是變形的，「我穿球鞋還會穿破，天氣變化都會痠痛，我去台大看醫生，醫生建議堪用就不要再開，我現在跑得慢、跳不高，但還是可以動」。
《嗨！營業中》全新一季製作成本高達2、3000萬元，不過主持群通通凍漲，鬼鬼笑說：「我們沒漲價，漲在別的地方，漲在業配。」她提到目前重心放在節目與家庭，「我女兒快抓周了，不要禮物只要紅包，討個吉利啦」！
被問是否考慮再生1胎？鬼鬼笑說：「我現在沒有錢了，因為養小孩真的不像大家想得那麼容易啦！我現在很積極的工作有一大半的原因就是因為我的小孩，我想為了她多做一點工作、多存一點錢，但太裸露的工作像內衣廣告或三點全露寫真集都不會接，除非酬勞2000萬可能可以考慮一下。」
