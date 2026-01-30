姚元浩質疑「不認真」鬼鬼回嘴「引爆衝突」全被拍 屈中恆老婆Vicky目睹全程：嚇死我了

吳映潔（左起）、姚元浩溝通不良。好看娛樂提供

實境節目《嗨！營業中》全新一季話題持續延燒，本週迎來重量級嘉賓銀色夫妻檔屈中恆與 Vicky 驚喜現身。原本瀰漫著溫馨氣氛的現場，卻因一場突如其來的廚房衝突，氣氛瞬間急轉直下，讓夥伴們當場看傻眼。

《嗨！營業中》廚房爆口角。好看娛樂提供

育兒話題剛落廚房隨即引爆衝突

節目中莎莎向育有四寶的 Vicky 請教育兒之道，好奇詢問：「如果小孩吵架，你們通常怎麼處理？」Vicky 大方分享自家哲學，表示會讓孩子自行解決。沒想到話才剛說完，廚房內立刻上演最真實的「大人版衝突示範」。衝突起因於料理備料流程，姚元浩不滿鬼鬼（吳映潔）的表現，直言她前一天明明說自己已經會了，結果實際動手卻還臨時上網查資料，讓他感覺對方「沒有認真面對工作」。

廣告 廣告

莎莎（左起）、吳映潔、郭泓志、屈中恆、Vicky、姚元浩共同複製記憶中的美味 。好看娛樂提供

姚元浩情緒失控脫口「想揍妳」

面對姚元浩的質疑，鬼鬼急忙解釋：「我如果不會，我就會問你啊！」這番話卻讓姚元浩的情緒更加激昂，甚至脫口而出：「我真的越來越想揍妳，我認真講。」突如其來的火藥味讓一旁正在洗菜的 Vicky 當場嚇到，雖然手上的動作沒停，卻忍不住驚呼：「嚇死我了！」這段真實反應全被鏡頭捕捉下來。

銀色夫妻檔：屈中恆與 Vicky 驚喜現身。好看娛樂提供

莎莎憂死角被拍加入頻道會員監督

除了正片話題滿滿，幕後花絮同樣引人關注。莎莎私下透露，因為節目攝影機架設在各種「死角」，她擔心自己會不小心被拍到不自知的一面，乾脆默默加入節目 YouTube 頻道會員，親自掌握那些只有會員才能看到的漏網鏡頭。

《嗨！營業中》 全新一季話題持續延燒，Vicky（左起）、屈中恆、莎莎、郭泓志。好看娛樂提供

流氓甜心坦言曾真性情流露

被封為「流氓甜心」的莎莎也坦言，第一季時曾在情緒焦急之下脫口說出「林北」，原以為這種用語一定會被剪掉，沒想到竟然原音呈現播出。她笑稱那陣子正流行這種說法，是一時真性情流露，後來才意識到自己還是有「偶像包袱」，現在都會提醒自己多克制一點。



回到原文

更多鏡報報導

孫協志再婚夏宇童！媽媽孫麗鈞淡然回應：他們高興就好 「花格格」樂談寶寶：能生最好

韓女團解散6年「成員轉行當空姐」 親曝「拒絕移民原因」

i-dle舒華暴瘦「法令紋明顯」 為減肥不吃東西「一吃生章魚出事了」

渣男事業成功搞外遇 這正妻太高招！拉攏小三化敵為友反戰爛夫