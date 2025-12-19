姚元浩遭流放「睡荒野」 鬼鬼崩潰尖叫

〔記者林欣穎／台北報導〕姚元浩、莎莎、「鬼鬼」吳映潔主持《嗨！營業中》最新一集來到台灣國境之北「彭佳嶼」，為了慰勞島上僅有的氣象站、海巡署與燈塔守護者等三戶人家，夥伴們不僅要忍受長達三小時的顛簸船程，更要登上一旦進駐就得待滿15天才能回家的艱困環境。

本集邀來時尚大師Kevin 老師、Wish朱宇謀以及阿本助陣，原本期待一場華麗冒險的阿本，出發前還信誓旦旦地立下目標，希望能「漂漂亮亮的來，再漂漂亮亮的回去」。殊不知，彭佳嶼的考驗才剛開始，在經歷一連串魔鬼任務的無情摧殘後，眾人早已失去光鮮亮麗的外表。

Kevin老師坐在帳篷旁眼神死，坦言自己人生從未睡過帳篷，感嘆對於答應這個通告感到不解，從時尚教主慘變「妝髮遺失」；阿本更是崩潰大喊：「現在還來得及逃走嗎？」最後被鏡頭捕捉到體力透支、直接倒在地上睡著的畫面，令人相當不捨。而Wish也頂著一頭亂髮自嘲變成了蓬頭垢面，感嘆這是這輩子最粗獷的一次，只能認命表示既然頭都洗下去了，就走不掉了。

除了體力活的折磨，晚上的住宿分配更是一場「天堂與地獄」的對決。由於島上房源稀缺，合夥人宣布晚上必須「睡帳篷」，且必須透過命運的撲克牌來決定誰能享受「室內帳篷住宿」，誰得流落「睡荒野還需搭帳篷」。

當眾人看到撲克牌道具時，鬼鬼崩潰尖叫不敢置信：「在荒野還要玩牌？」莎莎則擔憂地預言：「輸的不會要住在帳篷外面吧？」就在命運翻牌的瞬間，現場爆出尖叫聲，阿本與鬼鬼驚呆，最終由莎莎、阿本和鬼鬼三人幸運抽中帳篷，興奮地相擁慶祝。

反觀輸家組的Kevin老師、Wish 與姚元浩，只能慘遭流放，認命地在荒地上開始搭帳篷。面對淒涼的夜晚與差別待遇，姚元浩實在吞不下這口氣，竟對著鏡頭放出狠話威脅：「明天吃的飯裡，我絕對會加一些東西。」，讓這場孤島生存戰瞬間充滿了火藥味。

