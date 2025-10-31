姚元浩隱疾曝光！「腳掌、韌帶全斷」 挑戰飛行傘慘摔遭拖行3公尺

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導

超人氣實境節目《嗨！營業中》全新一季即將暖心回歸，本季主題聚焦「記憶中的味道」，由姚元浩、吳映潔（鬼鬼）、莎莎組成「Food 製團隊」，搭配實力特派成員，將以料理喚醒人們心中最熟悉、最溫暖的滋味。

《嗨！營業中》最新一季即將登場。（圖／好看娛樂提供）

姚元浩帶領著私廚團隊，看著每個人吃得開心，自己也充滿成就感，希望每次遇到的人都能感受到家的溫暖。吳映潔感性表示：「我也不知道自己能不能成功複製那道菜、也不知道挑戰會有多難，但重要的是我們想要幫這個人完成他的願望。」莎莎分享現在有很多老味道都慢慢消失，「我們今天就是要擔任傳承這些『記憶中美味』的使者，這是一件非常有意義的事。」

姚元浩在節目中挑戰跳傘，腳掌無力被拖行。（圖／好看娛樂提供）

節目預告中，姚元浩挑戰飛行傘的畫面驚險無比，由於他年幼時腳掌與韌帶全斷，跑步時腳掌無力、重心不穩摔倒在草皮上，慘叫滑行約三公尺，所幸帥氣臉蛋未受傷，更添話題。節目即將首播，元老成員吳映潔也笑稱：「經過四年磨練，我覺得戰力有提升！20個人的服務，三個人可以完成！」但話一說完立刻心虛。莎莎打趣回應：「你要確定欸！」還開玩笑說：「你有看到我手上拿一把刀嗎？」姚元浩則苦笑反駁：「不可能啦！三個人要做那麼多事！」全新一季《嗨！營業中》於11月1日起每周六晚間8點台視首播；晚間10點Netflix上架；11月2日起每周日晚間8點八大綜合台播出。

